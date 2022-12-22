غدًا.. انطلاق انتخابات نادى قضاة مصر

ينطلق غدًا الجمعة، التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، بترشح عدد كبير من القضاة على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، ومقاعد الأعضاء.

كانت قد قررت اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، غلق باب الترشح لانتخابات النادي.

وتضمنت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت- رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي المصري- النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وفتحي حنضل- النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار يوسف عثمان- رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمستشار محسن مبروك- رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار محمد شيرين فهمي- رئيس محكمة الاستئناف السابق وأمين عام اللجنة المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضمنت قائمة الذين تقدموا للترشح لانتخابات نادى قضاة مصر، المقرر انعقادها الجمعة 23 ديسمبر، عن مقعد المتقاعدين، كلا من المستشارين عبدالستار إمام رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق، وسعد مجاهد رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق والدكتور عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق وجمال القيسوني الرئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق.

وعن مقعد رئاسة النادي، كل من المستشارين محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد الذهبي رئيس بمحكمة الاستئناف، ومصطفى بدير رئيس بمحكمة الاستئناف.

وعن مقعد المستشارين كلا من المستشارين حازم رسمي نائب بمحكمة الاستئناف، ومحمد قدری رئيس بمحكمة الاستئناف، وحمدي معوض عبدالتواب نائب بمحكمة الاستئناف، وأبوالحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، وحازم أبوسديرة مستشار بمحكمة النقض، ومحمد صبحي خليفة، رئيس بمحكمة الاستئناف، وأمير المؤمنين حسن مستشار، وأحمد حسن عثمان نائب بمحكمة الاستئناف ومحمد علي كمال نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود مرغني مستشار محكمة النقض وأحمد عبدالراضي ثابت مستشار استئناف وأحمد فتحي رئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد عبدالصمد زكي نائب بمحكمة الاستئناف.

وعن مقعد رؤساء المحاكم والقضاة كلا من إبراهيم العيسوى وأحمد سمير الجمال وشادي السيد خليفة ويوسف أسامة فرحات ومحمود محمد زيدان ومحمد بهاء جمال الدين ومحمد محمود فاروق وأحمد الحفني وأحمد الخولي ومحمد سلیمان درویش ومحمد البدري عبدالفتاح ومحمد صلاح لطفي.

وعن مقعد النيابة العامة كلا من مهند أمين فودة وكريم سعد الزقرد ورامي حسن ومحمد عصام عيسى ومحمد هاني عبدالجابر وأحمد محرم فؤاد وعمرو عبدالرسول طنطاوي ومحمد أشرف.