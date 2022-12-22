تردد قناة الصعايدة مديح الجديد على نايل سات 2023 وقنوات الصعايدة

تردد قناة الصعايدة مديح الجديد على نايل سات 2023 من المواضيع التى يزداد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" .

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

تردد قناة الصعايدة مديح الجديد على نايل سات 2023

من خلال القمر الصناعي النايل سات 2023.

التردد الجديد لقناة الصعايدة مديح 2023 هو : 11117.

بينما معدل الترميز هو: 27500.

وبينما الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

جودة القناة هي: SD.

طريقة استقبال تردد قناة "الصعايدة مديح"

يقوم المشاهد بالدخول على القائمة الرئيسية من جهاز التحكم "الرسيفر".

ثم يقوم بالضغط على أيقونة خيارات.

وبعد ذلك يضغط على مربع التثبيت اليدوي.

ثم يقوم المشاهد بإضافة التردد الخاص بالقناة.

القيام بالضغط على زر "OK" الموجود في الريموت كنترول.

بعد تلك الخطوات تظهر القناة الجديدة على التلفاز.

تعتبر قناة "الصعايدة مديح" القناة الوحيدة المتخصصة فى نشر وعرض مقاطع الفيديو التي تمدح سيدنا النبي وآل البيت وقد تم افتتاحها منذ فترة ليست الطويلة وهي تهتم بعرض فيديوهات وأغاني المديح والإنشاد الديني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والبيت، وهي واحدة من ضمن مجموعة شبكة قنوات الصعايدة.

قناة الصعايدة مديح على يوتيوب

ولكون وجود شريحة كبيرة من عشاق آل البيت في مصر والوطن العربى فإن القناة سعت لكسب أرضية مشاهدين جدد من خلال الانتشار الأوسع بتحقيق قناة لها على منصة اليوتيوب ويكون نقل مباشر عن القناة ويتمكن المشاهد من خلال الإنترنت الوصول إلى القناة والتعرف على البرامج التي تقدمها وتنزيلها وتحميلها كما تتيح له المشاهدة بالبث المباشر لما يعرض على القناة التلفزيونية.

تردد قناة الصعايدة 2023 الجديد

استعرضنا سابقًا تردد قناة "الصعايدة مديح" وهى واحدة من شبكة قنوات الصعايدة والتى أيضا تم تحديث التردد الخاص بها مع استقبال العام الميلادي الجديد 2023 وهي أصبحت كالآتي من خلال استخدام القمر الصناعى النايل سات.

تردد القناة هو: 11177.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة المشاهدة: SD.

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