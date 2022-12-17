تعرف على تردد قناة زي ألوان الجديد 2023 وكيفية تحميلها

تردد قناة زي ألوان الجديد 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل من قبل المواطنين المهتمين بمتابعة القناة وما تعرضه من أعمال درامية.

“الدستور” ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالي:

تردد زي ألوان الجديد 2023

من خلال القمر الصناعى "نايل سات"

أصبح تردد القناة: 11939.

بينما الاستقطاب: أفقي ويرمز له بـH.

بينما أصبح معدل الترميز 27500.

وجودة القناة HD.

تعرف على تردد قناة زي ألوان على عرب سات

أصبح التردد 12111.

بينما الاستقطاب: أفقي ويرمز له بـH.

بينما أصبح معدل الترميز 27500.

والجودة SD.

تعرف على مسلسلات قناة زي الوان

قناة زي الوان من القنوات التي يتابعها جمهور عريض سواء بالداخل المصري أو على مستوى الوطن العربي وذلك لكونها تقدم محتوى درامي شيق "هندي".

أشهر الأعمال الدرامية على قناة زي ألوان

حياة قلبي

يعرض حاليا على قناة زى ألوان مسلسل "حياة قلبى" الجزء الخامس وهو من الأعمال الدرامية التي وجدت مساحة مشاهدة كبيرة وصلت إلى ملايين المشاهدات.

مسلسل "الرابطة"

وكذلك يعد مسلسل الرابطة من المسلسلات التي تجد مشاهدة كبيرة من جمهور القناة

اسميتها جودان

وكذلك مسلسل "اسميتها جودان" من المسلسلات الهندية المدبلجة باللغة العربية والتي يتمتع الملايين بمشهدتها في منطقتنا العربية.

مسلسلات أخرى

وكذلك تعرض القناة عدد كبير من الأعمال الدرامية الهندية ومنها مسلسل "ودا أكبر" ومسلسل " زواج من نوع آخر ومسلسل "قبول" ومسلسل "حمواتي الستي" و"رحلة كارينا" و"رحلة سالوني" و"اصطدام" وكذلك مسلسل "ابنة السفير"

خطوات تحميل قناة زي ألوان من خلال التردد الجديد

يقوم الراغب في تحميل القناة بالدخول على الإعدادات من جهاز التحكم الخاص بالشاشة "ريموت كنترول".

يقوم المشاهد ثم باختيار التركيب والبحث اليدوي.

على الباحث عن القناة بكتابة البيانات الخاصة بالقناة من تردد وما شابه.

وفي النهاية يضغط على كلمة " البحث".

وسيتم بعد ذلك تحميل القناة مباشرة على الجهاز.