الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: سد تنزانيا يؤكد التزام مصر فى دعم أشقائها بإفريقيا

النائبة ولاء  التمامى
النائبة ولاء  التمامى

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر جادة في دعم أشقائها في إفريقيا، وملتزمة تمامًا بتوفير احتياجاتهم من المياه والكهرباء ولكن عبر اتفاقيات تحفظ حقوق الجميع.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيانٍ لها اليوم، إن دعم مصر لإنشاء مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها في أفريقيا وأنها ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن سد تنزانيا يؤكد أن مصر ليست لها مواقف معارضة في التنمية داخل دول الأشقاء الأفارقة، سواء للكهرباء أو التنمية، ولكن بالالتزام بالاتفاقيات والحقوق المائية المعروفة والموثقة منذ عشرات السنين.

ونوهت بما قاله مدير تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري، أن الإرادة التنزانية ودعم الحكومة المصرية والمتابعة المستمرة كانت الداعم الأساسي لمجابهة التحديات التي تواجهنا، مضيفًا أن الافتتاح سيكون على مرحلتين أساسيتين بنسبة 80% من المشروع، والسد سيبدأ في توليد الكهرباء بعد الانتهاء من تركيب جميع التوربينات وبداية التشغيل عام 2024، موضحة أن لديهم خبرة اكتسبوها من المشروعات القائمة في مصر حتى في تركيبات التوربينات، وأصبحنا متميزين عن الشركة المنفذة.

واختتمت التمامي، أن إقامة سد جوليوس نيريري، في تنزانيا رسالة مصرية واضحة لمختلف دول أفريقيا وتأكيد أن مصر لن تتنازل أبدًا عن حقوقها المائية الحياتية.

وكانت رئيسة تنزانيا قالت خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها البلاد لتدشين ملء خزان السد بمشاركة وفد دبلوماسي مصر وعدد كبير من البعثات الدبلوماسية العاملة في العاصمة دارالسلام، إن مشروع السد يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد، مشيرة إلى أن مشروع سد جوليوس نيريري، يفتح مجالات كثيرة للتنمية في المشروعات الزراعية.

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