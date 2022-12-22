الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. بترول أسيوط يدافع عن قمة الصعيد أمام طامية

المقاصة تعادل في
المقاصة تعادل في مباراته الأخيرة مع التليفونات

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، حيث يستضيف بترول أسيوط المتصدر برصيد 23 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم، وفريق طامية العاشر برصيد 11 نقطة بقيادة فؤاد سلامة، ويرفع بترول أسيوط شعار لا بديل عن الفوز لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام ملوي والاحتفاظ بالقمة في حين يسعى طامية للعودة بنتيجة إيجابية .

ويستضيف المقاصة الثاني برصيد 22 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق أسمنت أسيوط السادس برصيد 13 نقطة في المباراة الأولى للإسباني جونزاليس المدير الفني الجديد لأسمنت أسيوط، ويسعى المقاصة للفوز وتعويض تعادله في الجولة الماضية مع تليفونات بني سويق، والوصول لقمة المجموعة  في حالة تعثر بترول أسيوط أمام طامية.

ويسعى لافيينا الثالث برصيد 20 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فريق شبان قنا الثاني عشر برصيد 12 نقطة بقيادة كمال الزين ولشبان قنا كمباراة مؤجل ة مع المنيا.

ويحل الفيوم الثالث عشر برصيد 9 نقاط بقيادة خالد اينو ضيفًا على كيما أسوان العاشر برصيد 12 نقطة بقيادة علي عاشور، ويستضيف المدينة المنورة الأخير برصيد خمس نقاط بقيادة شديد قناوي فريق المنيا الرابع عشر برصيد 9 نقاط بقيادة نبيل محمود، ويسعى المنيا لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الجونة، بينما يسعى المدينة المنورة لإيقاف نزيف النقاط.

ويستضيف الألومنيوم الثامن برصيد 12 نقطة بقيادة أبوطالب العيسوي فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 9 نقاط بقيادة عماد عابدين في مباراة يسعى خلالها الألومنيوم لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع النصر للتعدين، وكذلك يسعى تليفونات بني سويف لتحقيق الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية مع المقاصة.

دوري القسم الثاني بترول أسيوط فريق طامية المقاصة أسمنت أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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