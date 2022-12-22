وزير العدل يعلن عن تعيينات جديدة بفروع الشهر العقارى (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هناك فرعًا بالشهر العقاري يقدم الخدمات في الفترة الليلية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": نتلقى طلبات لزيادة عدد فروع الشهر العقاري التي تعمل ليلًا.

وأكد: هناك تطوير كبير في مكاتب الشهر العقاري، وقمنا بزيادة العمالة، ومحتاجين مزيد من العمالة لأننا بنفتح فروع أكتر، وقريبًا سيتم افتتاح فروع أخرى وتعيين عاملين جدد.

وأضاف: "أماكن توثيق الشهر العقاري موجودة حاليًّا في الأندية والمولات التجارية والسيارات وعبر تطبيق الموبايل".

والأسبوع الماضي أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا فنيًّا جديدًا رقم 42 لسنة 2022، بشأن التصرف في أرضي الدولة أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها.