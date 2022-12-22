الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير العدل يعلن عن تعيينات جديدة بفروع الشهر العقارى (فيديو)

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هناك فرعًا بالشهر العقاري يقدم الخدمات في الفترة الليلية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": نتلقى طلبات لزيادة عدد فروع الشهر العقاري التي تعمل ليلًا.

وأكد: هناك تطوير كبير في مكاتب الشهر العقاري، وقمنا بزيادة العمالة، ومحتاجين مزيد من العمالة لأننا بنفتح فروع أكتر، وقريبًا سيتم افتتاح فروع أخرى وتعيين عاملين جدد.

وأضاف: "أماكن توثيق الشهر العقاري موجودة حاليًّا في الأندية والمولات التجارية والسيارات وعبر تطبيق الموبايل".
والأسبوع الماضي أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا فنيًّا جديدًا رقم 42 لسنة 2022، بشأن التصرف في أرضي الدولة أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-12-2022

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 22-12-2022

بايدن: سنقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 1.8 مليار دولار

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-12-2022

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لنابلس

هانى رمزى يحتفل بالكريسماس مع رامى رضوان فى «مساء DMC».. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»