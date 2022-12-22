دبلوماسى سابق يكشف دور مصر فى إقامة سد «جوليوس نيريرى» بتنزانيا

قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر في القارة الإفريقية محوري ويتميز بالتعامل في كافة المجالات وهذا ما نلحظة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي وكان هناك تعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المصلحة المشتركة تتم في إطار المواثيق والقوانين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، يدل على التعامل الإيجابي بالنسبة لنهر ذات طبيعة دولية السيادة عليه مشتركة مثل نهر النيل، وبالتالي المصلحة المشتركة تتم في إطار المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تؤكد وجود علاقة تحكم في الاستثمارات بشكل عادل دون أي ضرر للأطراف.

وأشار إلى أن دور مصر يجسد التعاون المشترك في كيفية تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق باستثمار الموارد المائية لأن المواثيق والقانون الدولي هو الذي يحكم ذلك.

وأكد أن هناك شراكة في التنمية بما يحقق مصالح كل الأطراف وهذا دور مصر المعروف والذي تلتزم به، في تعاملها مع دول الجوار وإفريقيا وفي محيطها الإقليمي.