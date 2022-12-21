بالتزامن مع زيارة زيلينسكى.. «الشيوخ الأمريكى» يُصدق على تعيين سفيرة بروسيا

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية، سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وسط توتّرات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

وصوّت مجلس الشيوخ بـ 93 صوتا مؤيّدا وصوتين معارضين على تعيين لين ترايسي، السفيرة الحالية للولايات المتحدة في أرمينيا والمسؤولة الثانية سابقا في السفارة الأمريكية في موسكو، وهي أوّل امرأة تتبوّأ هذا المنصب الاستراتيجي، بحسب فرانس برس.

وسبق لـ"لين ترايسي" أن عملت في جمهوريات سوفياتية سابقة، هي جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان. وكانت أيضًا بين 2006 و2009 أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين في مدينة بيشاور الباكستانية ونجت من هجوم نفّذه مسلّحون على سيارتها الرسمية.

وأتى هذا التصويت قبل إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا أمام الكونجرس في رحلته الأولى إلى الخارج منذ الغزو الروسي في فبراير.

الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير في روسيا

قال السناتور بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ: "حتّى لو واصل بوتين حربه الهمجية هذه، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير يمثّلها في موسكو".

وصرح أمام مجلس الشيوخ، بأن لين ترايسي تتمتّع بالجرأة اللازمة لأداء هذه المهام في وجه حكومة معادية، ولتمثيل أمريكا خارج نطاق الكرملين.

وتحلّ ترايسي محل جون سوليفان الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وتقاعد في سبتمبر.

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية إحدى أسوأ أزماتها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تلّقت دعمًا كبيرًا من إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، من أسلحة ومساعدات مالية.

لكن البلدين أبقيا قنوات اتصال من وراء الستار وتفاوضا مرّتين على تبادل سجناء.