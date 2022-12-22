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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-12-2022

مواد البناء
مواد البناء

ارتفع سعر طن الحديد للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري حسب تصريحات شعبة مواد البناء التي أرجعت الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار رغم تراجع أسعار مواد البناء عالميًا مع ركود سوق البناء.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس.

 

سعر طن الحديد 

  • سجل سعر حديد عز 23.450 جنيه .
  • سجل سعر الحديد السويس للصلب 23.350 جنيه .
  • سعر سعر حديد المصريين 23.350 جنيه
  • سعر حديد بشاي 21300 جنيه .

أسعار برامج العمرة حال تغيير سعر الصرف.. الغمري: الاقتصادي 28 ألف جنيه

التموين: زيادة أسعار توريد قصب السكر هذا العام إلى 1100 جنيه للطن

  • سعر حديد العتال 21400 جنيه .
  • سعر حديد عطية 21130 جنيه .
  • سعر حديد المراكبي 21200 جنيه .
  • سعر الحديد الكومي 21200 جنيه .
  • سعر الحديد المعادي 21150 جنيه .
  • سعر حديد العشري 21300 جنيه .

 

 

سعر الأسمنت

  • سعر اسمنت المسلح 1700 جنيه .
  • سعر أسمنت النصر من 1660 جنيه الى  1670 جنيه.
  • سعر اسمنت الممتاز 1730 جنيه .
  • سعر اسمنت الصعيد 1650 جنيه .
  • سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1660 جنيه .
  • سعر اسمنت المخصوص 1710 جنيه .
  • سعر اسمنت السويس 1730 جنيه .
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أسعار المياه المنقولة بسيارات شركة مياه الشرب في مطروح

  • سعر اسمنت حلوان من  1690 جنيه الى  1700 جنيه.
  • سعر اسمنت السويدي 1770 جنيه .
  • سعر اسمنت العامرية عادة 1690 جنيه .
  • سعر اسمنت البرج من  1690 جنيه الى  1700 جنيه.
  • سعر اسمنت تايتان من  1670 جنيه الى  1680 جنيه.

 

  • سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
  • سعر اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه الى  2550 جنيه.
  • سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه .
  • سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه .
  • سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه .
الحديد حديد عز حديد المصريين مواد البناء حديد بشاي الاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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