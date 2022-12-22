مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-12-2022

ارتفع سعر طن الحديد للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري حسب تصريحات شعبة مواد البناء التي أرجعت الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار رغم تراجع أسعار مواد البناء عالميًا مع ركود سوق البناء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس.

سعر طن الحديد

سجل سعر حديد عز 23.450 جنيه .

سجل سعر الحديد السويس للصلب 23.350 جنيه .

سعر سعر حديد المصريين 23.350 جنيه

سعر حديد بشاي 21300 جنيه .

سعر حديد العتال 21400 جنيه .

سعر حديد عطية 21130 جنيه .

سعر حديد المراكبي 21200 جنيه .

سعر الحديد الكومي 21200 جنيه .

سعر الحديد المعادي 21150 جنيه .

سعر حديد العشري 21300 جنيه .

سعر الأسمنت

سعر اسمنت المسلح 1700 جنيه .

سعر أسمنت النصر من 1660 جنيه الى 1670 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز 1730 جنيه .

سعر اسمنت الصعيد 1650 جنيه .

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1660 جنيه .

سعر اسمنت المخصوص 1710 جنيه .

سعر اسمنت السويس 1730 جنيه .

سعر اسمنت حلوان من 1690 جنيه الى 1700 جنيه.

سعر اسمنت السويدي 1770 جنيه .

سعر اسمنت العامرية عادة 1690 جنيه .

سعر اسمنت البرج من 1690 جنيه الى 1700 جنيه.

سعر اسمنت تايتان من 1670 جنيه الى 1680 جنيه.