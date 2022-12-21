الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار برامج العمرة حال تغيير سعر الصرف.. الغمري: الاقتصادي 28 ألف جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف باسل السيسي عضو غرفة الشركات السياحية، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار برامج العمرة في حال تغير سعر الصرف بالنسبة للدولار والعملات الأجنبية.

وأكد السيسي في تصريحات لـ الدستور، أن أسعار برامج العمرة مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الصرف،‬ وفي حالة وجود تغيير في سعر الصرف ‬ستشهد زيادة يتم تجديدها بناء على سعر الصرف والعملات الأجنبية، بالإضافة لأسعار‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمعتمرين‭ ‬أثناء‭ ‬عمل‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة‭ ‬‭،‬حسب ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الريال‭ ‬السعودى‭ ‬مقابل‭ ‬الجنيه‭ ‬المصرى،‭ ‬‭ ‬بمكة والمدينة.

بينما أكد علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬تشهد إقبالا ضعيفا على حجز‭ ‬برامج‭ ‬العمرة‭ ‬الى حد كبير، بسبب إجازة نصف العام، موضحا أن أسعار برامج‭ ‬العمرة التي تنفذها شركات‭ ‬السياحية‭ ‬لشهر رجب تبدأ ‬من28 ‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬للبرنامج الاقتصادي بينما‭ ‬برامج‭ ‬العمرة التي يتم تنفيذها الشركات في فنادق‭ ‬5‭ ‬نجوم‭ ‬تبدأ بـ50 ألف‭ ‬جنيه‭ ‬فيما أعلى.


وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬بمصر للطيران، إنه في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجينية المصري ستقوم  الشركة الوطنية مصر للطيران ‬بالإعلان عن‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة‭ ‬لتذاكر‭ ‬طيران‭ ‬لموسم‭ ‬العمرة‭ ‬بعد ارتفاع الدولار مباشرة.
‭ ‬
يشار إلى أن ‬سعر‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬حاليا لخط‭ ‬‮«‬القاهرة‭ - ‬جدة‭/ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ - ‬القاهرة» ‬‭ ‬من‭ ‬5931‭ ‬جنيها‭ ‬إلى‭ ‬7795‭ ‬جنيها،‭ ‬وزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬لخط ‭‬‮«‬القاهرة‭ - ‬المدينة‭ ‬المنورة‭/ ‬جدة‭ - ‬القاهرة»‬‭ ‬من‭ ‬7002‭ ‬جنيه‭ ‬إلى‭ ‬8915‭ ‬جنيها،‭ ‬وتتراوح‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬بشركة‭ ‬مصر‭ ‬للطيران‭ ‬من‭ ‬6900‭ ‬جنيه‭ ‬إلى‭ ‬8650‭ ‬جنيها،‭ ‬وذلك‭ ‬باختلاف‭ ‬موعد‭ ‬العودة،‭ ‬‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الزيادات‭ ‬الجديدة‭.

فيما جاءت أسعار‭ ‬السفر‭ ‬لخط‭ ‬‮ «‬القاهرة‭ - ‬جدة‭ - ‬القاهرة»‬‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬5413‭ ‬جنيها‭ ‬إلى‭ ‬7170‭ ‬جنيها‭ ‬بزيادة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1757‭ ‬جنيها.

تذاكر الطيران عمرة رجب الشركات السياحية سعر الصرف السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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