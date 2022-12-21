ضبط مالك مخبز بحوزته 217 بطاقة تموين للاستيلاء على الدعم بالجيزة

تمكنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط مالك مخبز بلدي بتهمة الاستيلاء على 217 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات، إلى العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام مالك مخبز بلدي بالاستيلاء على المقررات التموينية بالحصول على بطاقات التموين من المواطنين بحجة تسهيل الحصول على الخبز المدعم حيث تبين قيامه بالحصول لنفسة على نقاط الخبز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم القبض على المتهم وبتفتيش المخبز عثر على 217 بطاقة تموينية.

وتستمر إدارة مباحث التموين بالجيزة برئاسة العميد يحيى زغلول، في مراقبة الأسعار لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار ومواجهة جشع التجار بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.