بطريقة جدة ميسي.. 5 طرق للمساعدة في إعداد طفلك للنجاح في المستقبل

أثار النجم الأرجنتيني ليو ميسي، لاعب الكرة العالمي، حديث العالم أجمع بعد فوزه بمونديال كأس العالم 2022، الذي أقيم بدولة قطر، وأخذ الكثير يتداولون قصة نجاحه وكيف بدأت.

ومن المعروف عن ميسي، أنه ولد بمشاكل في النمو، وكان قزما، ولولا جدته ودعمها له، لكن الآن ضمن قائمة الأقزام، وما كنا سنسمع عنه ويبهرنا بأدائه الذي لا مثيل له، حيث دعمت جدته موهبته بعد أن رأته بارعًا في لعب الكرة، وبدأت تذهب به إلى النوادي ليتمرن، وتقول له بأنه سيصبح أفضل لاعب في العالم، وبدأت في رحلة علاجه، حتى خرج إلينا ميسي بموهبته الفذة، فماذا ستصنع مع ابنك ليصبح ناجحا وموهوبًا؟

من احتضان حديث الطفل إلى أخذ اللعب على محمل الجد، يقدم موقع “unicef” نصائح سهلة وفعالة ومدعومة علميًا لكل والد، وذلك عملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب."

كارلوتا نيلسون، مديرة الفيلم الوثائقي "مسائل الدماغ"، تعتبر الأبوة والأمومة واحدة من أصعب الوظائف في العالم، ولكن لا يوجد تعليم رسمي متوفر حول كيفية تربية الأبناء بنجاح، لكن الخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها تحفيز أدمغة أطفالهم واستخدام الأحداث اليومية كفرص تعليمية استثنائية.

تشارك كارلوتا نيلسون، مديرة الفيلم الوثائقي “Brain Matters”، خمس نصائح سهلة وفعالة ومدعومة علميًا ستساعد في إعداد طفلك للنجاح في المستقبل.

تحفيز حديث الطفل والتعامل معه على أنها محادثة حقيقية

قد لا تبدو الأصوات والإيماءات التي يصدرها الأطفال كثيرًا دائمًا، لكنها الشكل الوحيد للتواصل، ويقول علماء تنمية الطفولة المبكرة إنه يجب علينا تحفيز حديث الأطفال والتعامل معه على أنه محادثة حقيقية، ويجب على الآباء الاستجابة لأصوات الطفل وإشاراته وأفعاله والتفاعل معها طوال اليوم، وسيحدد عدد الكلمات التي يتعرض لها الطفل عدد الكلمات في مفردات الطفل في سن الثانية ومستويات قراءة الطفل لاحقًا، لذلك تعامل مع الطفل على محمل الجد وشجعه.



اقرأ لطفلك لممارسة اللغة

قد لا يتحدث الأطفال أو يقرؤون بعد ولكنهم ولدوا مستعدين للتعلم، حتى في عمر 3 أشهر، يمكنهم تمييز كل صوت مستخدم في كل لغة في العالم بأسره، وفي كل مرة تقرأ فيها بصوت عالٍ لطفلك، فإنك تبني مهارات لغوية.

تأكد من الإشارة إلى الصور الموجودة في الكتاب وطرح أسئلة حول القصة والشخصيات. أسئلة بسيطة مثل "ماذا يرتدون؟" و "كم هناك؟" سوف تشارك مهارات طفلك اللغوية.

لا تؤدي القراءة للأطفال إلى تعريضهم للكلمات الجديدة فحسب، بل تخلق أيضًا حبًا للكتب والقراءة، وتذكر أن القادة قراء، فلماذا لا تبدأ مبكرًا؟



استخدم الخبرات اليومية كفرص للتعلم

بالنسبة للأطفال، كل تجربة في الحياة تدور حول التعلم، سواء كان ذلك وقت الاستحمام، أو فرز الغسيل، أو الطهي، أو تشغيل المهمات، فإن هذه الأنشطة هي لحظات تعليمية رائعة.

احكي ما تفعله لتحفيز اللغة، وعدّ الملابس وفرزها لتعليم الرياضيات واللعب بمكونات الطعام وقوامه لتعزيز التفكير العلمي، حيث يعد صنع الوجوه التي تظهر مشاعر مختلفة طريقة رائعة لتعليم الذكاء العاطفي.



خذ اللعب بجدية

الأطفال الصغار يتعلمون طوال الوقت، وعندما يلعبون، فإنهم يبنون مهارات حياتية مهمة، ويتيح لهم اللعب الخيالي تجربة ما يشبه أن يكونوا شخصًا آخر ويفهمون مشاعر الآخرين.

عندما يلعبون مع الآخرين، فإنهم يتعلمون التسوية والتناوب، والانخراط في اللعب الحر الخيالي، مثل التظاهر بقطار لعبة يمكن أن يسافر عبر الفضاء، ويحفز الإبداع واللغة بينما يتعلمون التعبير لفظيًا عن أفكارهم، وعندما يتخيل الأطفال عوالم جديدة، يتعلم الأطفال حل المشكلات وخلق إمكانيات جديدة، وما يبدو أنه مجرد متعة هو في الواقع عمل مهم للغاية، فخذ اللعب بجدية لأن اللعب هو تعلم جاد ، وتجنب التواجد على جهازك أمام طفلك كثيرًا، حيث تظهر الأبحاث أن الأطفال يشعرون بأهمية أقل.



القيادة بالقدوة

الأطفال المنتحلون عبقريون، فهم يلتقطون كل ما يرون أنك تفعله، حتى يتحدثون فيصبحون خبراء في قراءة الوجوه والمواقف غير اللفظية ويتعلمون تقليدها، وذلك من خلال مشاهدة لغة جسدك، وكيف تتعامل مع الآخرين أو كيف تتفاعل مع التحدي، فسيتبنى الأطفال هذه المواقف والأفعال بأنفسهم، وتذكر أن الطريقة التي تتصرف بها حول طفلك تشكل الشخص الذي سيصبح عليه.

قم بتضمين هذه السلوكيات الخمسة الحاسمة في يومك وستحسن بشكل كبير فرص طفلك في الازدهار في المستقبل.

إن إعطاء طفلك أفضل الأدوات للنجاح في المستقبل لا علاقة له بالمال أو موارد التعلم الباهظة، وهو يتعلق الأمر بك، وبوقتك ومستوى مشاركتك.