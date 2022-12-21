جامعة كفر الشيخ تعلن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بتقديم الشكر لأعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية على الجهد المبذول خلال ماراثون الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة، موجها اتحاد الطلاب الجديد بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأفكارهم والعمل على تعزيز الوعي الوطني والتوعية بدور الشباب في الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بالقواعد استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للخريطة الزمنية.

كما وجه رئيس الجامعة، بتعزيز قدرات طلاب كلية التربية وتزويدهم بمهارات متميزة تتفق مع التطور المتلاحق في أساليب التعليم انطلاقاً من جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد معلم متميز ودعم جودة التعليم في مصر، كما استعرض المجلس موقف الكليات في الجودة والاعتماد.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجا، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تنفذه الدولة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.