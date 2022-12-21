الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 755 شاحنة، 492 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 461 شاحنة، 479 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 294 شاحنة، 13 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين «الحرية» و«دليلة»، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «الحرية» و«بوسيدون اكسبريس»، وغادرت السفينتين «الحرية» و«دليلة»، كما يشهد ميناء نويبع اليوم، مغادرة السفينتين «آيلة» و«بريدج».

وشهد الميناء أمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي «آيلة» و«بريدج» و«سينا»، وتغادر ميناء السويس السفينة «النوى اكسبريس»، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «Sea Weav»، وعلى متنها 386 سيارة بوزن 820 طن قادمة من ميناء جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها.

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر البحر الاحمر تداول 10 آلاف طن بضائع عامة وصول 386 سيارة بوزن 820 طن لميناء بورتوفيق لميناء بورتوفيق

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