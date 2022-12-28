طرق تدعمها الأبحاث يمكن أن تفيد بها الموسيقى صحتك العقلية ورفاهيتك

تعتبر الموسيقى من الأنشطة التى تملىء الشخص بالحب وترفع وتفيد صحتك العقلية ورفاهيتك بعدة طرق مختلفة.

فيما يلي فوائد عن دمج الموسيقى في حياتك اليومية.

1. يمكن أن تساعدك على الشعور بألم أقل

الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مادة الدوبامين وهي مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بمشاعر المتعة والتي قد تلعب أيضًا دورًا في تنظيم الألم.

في دراسة واحدة عام 2022، عندما أتيحت الفرصة للبالغين الذين يعانون من الألم الحاد لاختيار مقاطع موسيقية للاستماع إليها، قالوا إنهم شعروا بألم أقل.

2. قد يعزز صحة المناعة

تشير بعض الأدلة، إلى أن الموسيقى يمكن أن تعزز جهاز المناعة عن طريق زيادة نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية يمكن أن تساعد هذه الخلايا في منع انتشار العدوى والأورام.

وجد الباحثون، أن قرع الطبول الجماعي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في تحسين وظيفة المناعة لكنهم قالوا أيضًا إن أي أنشطة موسيقية توفر فرصة للتنشئة الاجتماعية والتعبير الإبداعي عن الذات قد تساعد في دعم صحة المناعة.

3. قد يساعد في تخفيف القلق

تشير مراجعة 2021 إلى أن الموسيقى يمكن أن تساعد في تقليل أعراض القلق.

من المعروف أن الموسيقى تخفض معدل ضربات القلب مع تقليل مستويات الكورتيزول، المعروف باسم "هرمون التوتر".

4. يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم

نظرًا لأن الموسيقى لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، فقد تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

5. يمكن أن يحسن مزاجك

وجدت مراجعة 2021 أن الموسيقى يمكن أن تحسن مزاجك من خلال تعزيز مشاعر الحنين والاسترخاء مع تقليل مشاعر الضيق والاكتئاب.

لاحظ الباحثون، أن العديد من الأنواع المختلفة من الأنشطة المتعلقة بالموسيقى يمكن أن تحقق هذه الفوائد، بما في ذلك:

الاستماع للموسيقى المتعمد

عزف على آلة موسيقية

الغناء الجماعي

الاستماع للموسيقى المشتركة، مثل حضور حفلة موسيقية

6. يمكن أن تعزز النوم بشكل أفضل

يعتقد الخبراء أن الموسيقى تعزز النوم من خلال:

المساعدة في تنظيم هرمون التوتر، الكورتيزول

تهدئة أجزاء من الجهاز العصبي اللا إرادي، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء تنفسك ومعدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم

صرف انتباهك عن الأفكار المقلقة حتى تتمكن من الاسترخاء.