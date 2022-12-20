انطلاق معسكر منتخب الشباب بـ«الدفاع الجوي» استعداداً لبطولة إفريقيا

انطلق ظهر اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

واستدعا الجهاز الفني 30 لاعباً للمعسكر هم:

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومصطفى مخلوف ومحمد عادل أمين.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان ومحمد كمال وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ويوسف شعبان وإياد العسقلاني وكريم الدبيس وأحمد رضا ومحمد حمدي.

الوسط: خالد عوض ونور علاء الدين وأحمد رشدي وأحمد بيومي ومحمد فارس وميدو نبيل وماجد هاني وطارق علاء وأحمد عبد الرحيم إيشو ويوسف العزب ومصطفى أشرف.

الهجوم: أحمد شريف ومحمود مرسي وصلاح باشا ويوسف حسن وعبد الرحمن زكي وأحمد نادر حواش.