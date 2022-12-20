الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انطلاق معسكر منتخب الشباب بـ«الدفاع الجوي» استعداداً لبطولة إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

انطلق ظهر اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج  الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

واستدعا الجهاز الفني 30 لاعباً للمعسكر هم: 

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومصطفى مخلوف ومحمد عادل أمين.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان ومحمد كمال وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ويوسف شعبان وإياد العسقلاني وكريم الدبيس وأحمد رضا ومحمد حمدي.        

الوسط: خالد عوض ونور علاء الدين وأحمد رشدي وأحمد بيومي ومحمد فارس وميدو نبيل وماجد هاني وطارق علاء وأحمد عبد الرحيم إيشو ويوسف العزب ومصطفى أشرف.

الهجوم: أحمد شريف ومحمود مرسي وصلاح باشا ويوسف حسن وعبد الرحمن زكي وأحمد نادر حواش.

بطولة كأس الامم الافريقية منتخب الشباب محمود جابر أحمد نادر السيد معسكر منتخب الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الأجانب فى مدينة نصر

الأمن يكشف غموض مقتل شاب عثر على جثمانه فى مسكنه بالمنصورة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«علاج الإدمان» يستعرض الأثر المجتمعي لحملة «أنت أقوى من المخدرات»

تحرير 213 محضرا تموينيا وضبط مواد غذائية مجهولة في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية