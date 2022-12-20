الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 الملايين من المسلمين الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة والتي تستخدم أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية ورصد الظواهر الكونية لتحديد التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022

يستعرض موقع الدستور الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية والمنوطة بتحديد مواعيد الصلوات الخمس في محافظات الجمهورية والمعتمدة من قبل وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في المساجد المصرية وهي كالتالي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 5:13 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:52 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:40 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 5:12 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:50 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:35 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:53 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القليوبية

موعد أذان الفجر الساعة 5:14 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:52 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:21 مساء.


 

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مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 5:01 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:46 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:43 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 5:03 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 5:14 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:40 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

 

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر


مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 5:31 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:08 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:53 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 5:11 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:36 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر الساعة 5:15 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:57 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:21 مساء.

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