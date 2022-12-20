مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 الملايين من المسلمين الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة والتي تستخدم أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية ورصد الظواهر الكونية لتحديد التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022

يستعرض موقع الدستور الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022 وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية والمنوطة بتحديد مواعيد الصلوات الخمس في محافظات الجمهورية والمعتمدة من قبل وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في المساجد المصرية وهي كالتالي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 5:13 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:40 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 5:12 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:50 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:35 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:53 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة القليوبية

موعد أذان الفجر الساعة 5:14 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:39 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:21 مساء.





مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر الساعة 5:01 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:43 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:03 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 5:14 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:40 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 5:31 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:53 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:11 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:36 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر الساعة 5:15 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:39 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:57 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:21 مساء.

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