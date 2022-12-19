مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

تعلن هيئة المساحة المصرية مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في محافظات مصر المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف في كافة المساجد بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

ينشر موقع الدستور الإلكتروني مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في محافظات مصر وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية المعتمدة في المساجد المصرية لرفع الأذان والإقامة وهي كالتالي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

آذان الفجر في تمام الساعة 5:12 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:52 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:39 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 4:58 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:21 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة سوهاج

آذان الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:50 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:45 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 5:04 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:24 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الأقصر

آذان الفجر في تمام الساعة 5:01 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:46 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:43 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 5:02 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:22 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة المنوفية

آذان الفجر في تمام الساعة 5:14 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:52 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:39 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 4:58 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:21 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الغربية

آذان الفجر في تمام الساعة 5:14 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:52 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:38 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 4:56 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:20 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة بورسعيد

آذان الفجر في تمام الساعة 5:10 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:47 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:33 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 4:51 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:15 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الشرقية

آذان الفجر في تمام الساعة 5:12 فجرا.

آذان الظهر في تمام الساعة 11:51 ظهرا.

آذان العصر في تمام الساعة 2:37 عصرا.

آذان المغرب في تمام الساعة 4:56 مساءا.

آذان العشاء في تمام الساعة 6:19 مساءا.

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