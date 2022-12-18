ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

يهتم قطاع عريض من المسلمون بمصر بالبحث عن مواقيت الصلاة الخمسة، حرصًا منهم على تأديتها في أوقاتها الصحيحة، ويزداد الاستفسار حول مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر لعام 2022 ببعض من محافظات مصر.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة وعدد من محافظات مصر

تعتبر مواقيت الصلاة اليوم الأحد، من ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ، وبالسطور التالية ننشر معكم مواقيت الصلاة اليوم الاحد في القاهرة، وعدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

وقت الشروق 6:45 ص

وقت آذان الظهر 11:51 ص

وقت آذان العصر 2:39 م

وقت آذان المغرب 4:58 م

وقت أذان العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

وقت الشروق 6:53 ص

وقت آذان الظهر 11:56 ص

وقت آذان العصر 2:42 م

وقت آذان المغرب 5:00 م

وقت آذان العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

توقيت الشروق 6:42 ص

وقت أذان الظهر 11:47 ص

وقت آذان العصر 2:34 م

وقت آذان المغرب 4:52 م

وقت آذان العشاء 6:16 م

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

وقت الشروق 6:27 ص

وقت صلاة الظهر 11:38 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت الشروق 6:25 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت اذان العصر 2:44 م

وقت آذان المغرب 5:04 م

وقت أذان العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في بورسعيد

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت الشروق 6:43 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م