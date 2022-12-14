الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر فى القاهرة وبعض محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، من حفظها؛ حفظ الدين. ومن ضيعها؛ فهو لما سواها أضيع.

 

الصلاة اليوم الأربعاء 14ديسمبر عام 2022

يهتم المسلمون في مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة، رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أقرها الله سبحانه وتعالى مركز أساسي وثاني أركان الإسلام، لذلك يحرص القاهرة 24 على تقديم مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء  14ديسمبر عام 2022 في بعض من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 ديسمبر فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض محافظات مصر

تعتبر مواقيت الصلاة اليوم، ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ، وفي السطور التالية نستعرض معكم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 14ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت الشروق 6:42 ص

وقت آذان الظهر 11:49 ص

وقت آذان العصر 2:38 م

وقت آذان المغرب 4:56 م

وقت أذان العشاء 6:19 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية   14ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

وقت الشروق 6:50 ص

وقت آذان الظهر 11:54 ص

وقت آذان العصر 2:40 م

وقت آذان المغرب 4:59 م

وقت آذان العشاء 6:23 م

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية 14 ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

توقيت الشروق 6:39 ص

وقت أذان الظهر 11:45 ص 

وقت  آذان العصر 2:32 م

وقت آذان المغرب 4:51 م

وقت آذان العشاء 6:14 م 

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 14ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت الشروق 6:25 ص

وقت صلاة الظهر 11:36 ص

وقت صلاة  العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:48 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م 

 

مواقيت الصلاة في أسوان 14 ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

وقت الشروق 6:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

وقت اذان العصر 2:43 م

وقت آذان المغرب 5:03 م

وقت أذان العشاء 6:21 م

 

مواقيت الصلاة في بورسعيد 14 ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

وقت الشروق 6:41 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

الصلاة الصلاة اليوم الأربعاء 14ديسمبر القاهرة مصر الإسماعيلية شرم الشيخ

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 13-12-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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