مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر فى القاهرة وبعض محافظات مصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، من حفظها؛ حفظ الدين. ومن ضيعها؛ فهو لما سواها أضيع.

الصلاة اليوم الأربعاء 14ديسمبر عام 2022

يهتم المسلمون في مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة، رغبة في تأديتها بأوقاتها الصحيحة، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أقرها الله سبحانه وتعالى مركز أساسي وثاني أركان الإسلام، لذلك يحرص القاهرة 24 على تقديم مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14ديسمبر عام 2022 في بعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وبعض محافظات مصر

تعتبر مواقيت الصلاة اليوم، ضمن أهم الخدمات المقدمة للقارئ، وفي السطور التالية نستعرض معكم مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة، وبعض محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة 14ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت الشروق 6:42 ص

وقت آذان الظهر 11:49 ص

وقت آذان العصر 2:38 م

وقت آذان المغرب 4:56 م

وقت أذان العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 14ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

وقت الشروق 6:50 ص

وقت آذان الظهر 11:54 ص

وقت آذان العصر 2:40 م

وقت آذان المغرب 4:59 م

وقت آذان العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية 14 ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

توقيت الشروق 6:39 ص

وقت أذان الظهر 11:45 ص

وقت آذان العصر 2:32 م

وقت آذان المغرب 4:51 م

وقت آذان العشاء 6:14 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 14ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت الشروق 6:25 ص

وقت صلاة الظهر 11:36 ص

وقت صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:48 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان 14 ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

وقت الشروق 6:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

وقت اذان العصر 2:43 م

وقت آذان المغرب 5:03 م

وقت أذان العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في بورسعيد 14 ديسمبر عام 2022

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

وقت الشروق 6:41 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م