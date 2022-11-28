الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في محافظات مصر وفقًا للبيان اليومي للهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمد فقط توقيت الصلوات الخمس في كافة المحافظات ويتم وضعها وفقًا لحسابات جغرافية دقيقة يقوم بها موظفي المساحة من خلال أجهزة دقيقة وحديثة للحسابات الفلكية والرصد.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في محافظات مصر

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيانات اليومية التي تصدر عن هيئة المساحة المصرية توضح توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة، وإليكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في محافظات مصر:

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

آذان الفجر الساعة 4:59 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:36 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:55 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:17 مساءا.
توقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

آذان الفجر الساعة 4:56 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:38 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:29 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:48 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:11 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة سوهاج

آذان الفجر الساعة 4:53 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:41 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:40 عصرا.
آذان المغرب الساعة 5:00 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:19 مساءا.
توقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

آذان الفجر الساعة 4:55 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:39 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:31 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:50 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:12 مساءا.

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توقيت الصلاة في محافظة كفرالشيخ

آذان الفجر الساعة 5:01 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:44 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:35 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:54 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:17 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

آذان الفجر الساعة 4:58 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:42 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:34 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:53 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:15 مساءا.

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مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

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توقيت الصلاة في محافظة الغربية

آذان الفجر الساعة 5:00 فجرا.
آذان الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
آذان العصر الساعة 2:34 عصرا.
آذان المغرب الساعة 4:53 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:16 مساءا.

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وائل لطفي

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