الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2023.. من الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث «جوجل» لرغبة العديد من المواطنين في إرسال الشكاوى عبر الرابط الإلكتروني المخصص بالشكاوى الحكومية الموحدة.

ويمكن للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تقديم الاستغاثة والشكاوى عبر الخط الساخن من خلال الرقم 16528 أو عبر رقم خدمة الواتساب على رقم 0115060783 بعد إدخال البيانات الشخصية وتحديد الشكوى والجهة المنوطة بحلها، حيث أنه يتوافر أكتر من طريقة لإرسال شكاوى المواطنين والرد عليهم من قبل الجهات المختصة.

الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة 2023

رابط الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة من الدخول.

الدخول عبر موقع منظومة الشكاوى من خلال هذا الرابط

اختيار من على الشاشة خانة تقديم الشكاوى.

إدخال بيانات المواطن الراغب في الشكاوى.

تحديد قطاع الشكوى.

تحديد الجهة المسؤولة أو المنوط عن الحل.

تحميل الصور والفيديوهات إن وجدت.

الضغط على كلمة حفظ.

الضغط على تقديم الطلب.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 2023

وأنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة أجهزتها المختلفة.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وربطها بالمنظومة و مفصلًا لاختصاصات المنظومة في تلقي الشكاوى ومتابعة فحصها بمعرفة الجهة المختصة وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها

طريقة التواصل مع المنظومة لإرسال الشكاوى والاستغاثات

1- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.

2- الخط الساخن 16528.

3- تطبيق "في خدمتك" على موقع Google Play.

4- رقمي الواتساب 01555516528 و 01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، موضحاً بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.