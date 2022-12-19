منسق «حياة كريمة» ببنى سويف: 12 مليار جنيه لـ1616 مشروعًا

قال الدكتور محمد على جبر، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة بنى سويف، إن المواطنين يشعرون بسعادة كبيرة بسبب قرب انتهاء مشروعات المرحلة الأولى، التى تمتد لـ٦٦ قرية، وشملت كل القطاعات، لأن ذلك يعنى تحقق أحلامهم بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح «جبر»، خلال حواره مع «الدستور»: «نستعد للمرحلة الثانية من المبادرة، والتى سيجرى إطلاقها داخل ٣ مراكز بالمحافظة، هى: بنى سويف والفشن والواسطى، ويجرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالى تلك المراكز والقرى التابعة لها لرصد احتياجاتهم ومطالبهم لتنفيذها».

■ بداية.. ما حجم النجاحات التى حققتها «حياة كريمة» فى بنى سويف؟

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة عظيمة، وتعد مشروعًا ضخمًا لتحسين مستوى معيشة أهالى الريف.

واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة مركزىّ ببا وناصر، بواقع ٦٦ قرية و٢١٨ تابعًا، وجرى تنفيذ ١٦١٦ مشروعًا، بتكلفة تتعدى ١٢ مليار جنيه، وامتدت المشروعات لجميع القطاعات.

■ ما المشروعات التى جرى تنفيذها فى مركز ببا؟

- مركز ببا يضم نحو ٤٦ قرية، وتم الانتهاء من ١٧٢ مشروعًا، وجارٍ العمل فى ٤٠٧ مشروعات.

ومن بين المشروعات: ٤٨ مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و١٢ مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و٢١٦ مشروعًا فى قطاع المياه، و٣٦ مشروعًا فى قطاع التعليم، و٣١ مشروعًا فى قطاع الرى، و٦ مشروعات فى قطاع التضامن، و١٦٤ مشروعًا فى قطاع الكهرباء، ومشروعان فى قطاع الطرق، و٥ مشروعات فى قطاع الإسعاف، و٦ فى مشروعات الغاز الطبيعى، و٢٤ مشروعًا فى قطاع الصحة، و٢٤ مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة، و٥ مشروعات فى قطاع الحماية المدنية والنقاط الشرطية.

■ كم عدد المشروعات التى جرى تنفيذها فى مركز ناصر؟

- إجمالى المشروعات المنتهية فى مركز ناصر ٦٩ مشروعًا، وجارٍ العمل فى ٣٨٥ مشروعًا، وشملت ٢٠ قرية.

ومن بين المشروعات: ١٦ مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و١٢ مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و١٢ مشروعًا فى قطاع المياه، و٢٤ مشروعًا فى قطاع التعليم، و٢٣ مشروعًا فى قطاع الرى، و٦ مشروعات فى قطاع التضامن، و٤ مشروعات طرق، و٩ مشروعات فى قطاع الإسعاف، و١٠ مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، و١٧ مشروعًا فى قطاع الصحة، و١٢ مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة.

■ ما المستجدات فيما يخص تنظيم ورش عمل لهيكل كوادر الإدارة المحلية وتقييم مشروع «إدارة مستدامة»؟

- جرى عقد ورشة عمل لعرض ومناقشة الهيكل التنظيمى المعتمد والتعريف به لكوادر الإدارة المحلية، وإجراء تقييم مرحلى لمشروع إدارة محلية مستدامة بين وحدة «حياة كريمة» وبرنامج الغذاء العالمى.ويجرى تنفيذ برنامج متكامل لكوادر الإدارة المحلية، بما يعكس تنمية المهارات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ كيف استعدت المحافظة للمرحلة الثانية من المبادرة؟

- جرى عقد حوارات مجتمعية بالمراكز المدرجة خلال تلك المرحلة، وهى: بنى سويف والفشن والواسطى، وبعدها انتقلنا إلى الوحدات المحلية القروية بتلك المراكز، وشملت تلك الوحدات: بلفيا وإبشنا وتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف، والفنت بمركز الفشن، وجارٍ عقد حوار مجتمعى بقرية الميمون بمركز الواسطى. وخلال الحوار المجتمعى، الذى نعقده مع المواطنين من جميع المراكز والقرى المدرجة خلال تلك المرحلة بالمبادرة، يعرض الأهالى مطالبهم واحتياجاتهم، ونتسلم المطالب مكتوبة.

■ وكم عدد القرى المدرجة؟

- ١٩ قرية «أم»، بإجمالى ٩٩ قرية داخل الثلاثة مراكز، وسيجرى البدء فى تنفيذ المشروعات داخل تلك القرى بمجرد الإعلان من مجلس الوزراء.

■ ما الإنجازات التى تحققت فى قرى المرحلة الأولى؟

- جرى ربط ٦٦ قرية- خلال المرحلة الأولى- بشبكات الصرف الصحى ومد خطوط مياه الشرب وتوصيل الكهرباء والبدء فى توصيل الغاز الطبيعى وخطوط الاتصالات، وسنبدأ قريبًا فى رصف الطرق الداخلية داخل تلك القرى، والبداية بقرية سدس بمركز ببا.

ويجرى تنفيذ ٢٥ مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة بمركز ببا بنسب تنفيذ ٩٣٪، و٨ مشروعات بمركز ناصر، بنسبة تنفيذ ٨٧٪، ليبلغ إجمالى مشروعات الشباب والرياضة بالمركزين ٣٣ مشروعًا بنسبة تنفيذ ٩٠٪، و٣٦ مدرسة بإجمالى ٤٨٨ فصلًا بمركز ببا بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، و٢٤ مدرسة بإجمالى ٢٧٤ فصلًا بمركز ناصر بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، ليبلغ إجمالى عدد المدارس بالمركزين ٦٠ مدرسة وعدد فصول ٧٦٢ فصلًا بنسب تنفيذ ١٠٠٪.

وفى مشروع تأهيل وتبطين الترع والكبارى، يجرى تنفيذ ٣١ مشروعًا بمركز ببا، وبلغت نسبة التنفيذ ٩٣٪، و٢٢ مشروعًا بمركز ناصر، وبلغت نسبة التنفيذ ٩٥٪، ليبلغ إجمالى عدد المشروعات ٥٣ مشروعًا بنسبة تنفيذ ٩٤٪، وفيما يخص المجمعات الخدمية، فقد جرى إنشاء ٦ مجمعات بمركز ببا، وبلغت نسبة التنفيذ ١٠٠٪، و٦ مجمعات بمركز ناصر وبلغت نسبة التنفيذ ٩٩٪، ليبلغ إجمالى المجمعات ١٢ مجمعًا بنسبة تنفيذ ٩٩٪.

وفى مشروع إنشاء المجمعات الزراعية، يجرى إنشاء ٦ مجمعات بمركز ببا بنسبة تنفيذ ٩٦٪، وإنشاء ٦ مجمعات بمركز ناصر بنسبة تنفيذ ٨٩٪، ليبلغ إجمالى المجمعات ١٢ مجمعًا بنسبة تنفيذ ٩٣٪، وفى مشروعات الصحة يجرى تنفيذ ٢٣ مشروعًا بمركز ببا بنسب تنفيذ ٦٦٪، و١٧ مشروعًا بمركز ناصر بنسبة تنفيذ ٦٨٪، ليبلغ إجمالى المشروعات ٤٠ مشروعًا بنسبة تنفيذ ٦٧٪.

وفى مشروعات الغاز الطبيعى، يجرى تنفيذ ١١ مشروعًا بمركز ببا بنسبة تنفيذ ٥٣٪، و١٣ مشروعًا بمركز ناصر بنسبة ٤٧٪، ليبلغ إجمالى المشروعات ٢٤ مشروعًا بنسبة تنفيذ ٥٠٪.

وفى مشروعات الكهرباء، يجرى تنفيذ ٤٦ مشروعًا بمركز ببا بنسبة تنفيذ ٧٧٪، و٢٠ مشروعًا بمركز ناصر بنسبة ٧٥٪، ليبلغ إجمالى المشروعات ٦٦ مشروعًا بنسبة تنفيذ ٧٦٪.

وفيما يخص إنشاء وحدات الإسعاف، يجرى تنفيذ ٥ مشروعات بمركز ببا بنسبة ٨٧٪، و٩ مشروعات بمركز ناصر، بنسبة تنفيذ ٩٥٪، ليبلغ إجمالى المشروعات ١٤ مشروعًا بنسبة تنفيذ ٩١٪.

■ كيف يشعر المواطنون بعد قرب انتهاء المرحلة الأولى؟

- المواطنون يشعرون بسعادة كبيرة بعد قرب الانتهاء من تنفيذ المشروعات، لأن تلك المشروعات تحقق أحلامهم.

فالمشروعات غيّرت حياة المواطنين للأفضل، فلم يكن هناك أحد يتخيل أن يجرى تنفيذ كل تلك المشروعات خلال تلك الفترة الوجيزة.