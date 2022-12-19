الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

المنتخبات
المنتخبات

جاءت عدد من المفاجأت بالجملة، وذلك قبل النهاية للأدوار الأخيرة في مونديال قطر 2022، وتعد أكبر المفاجآت بذلك التصنيف وهو ذلك الخاص في منتخب المغرب في كرة القدم، وذلك عقب أن حقق عدد من الانجازات في مباريات كأس العالم في قطر 2022، ولذلك كثر البحث حول تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي عبر جوجل. 

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023

تستعرض “الدستور” في هذا التقرير تصنيف الفيفا للمنتخبات لشهر ديسمبر 2022.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2022 قد أقيمت في دولة قطر، وانتهت أمس الأحد، وذلك خلال في الفترة من يوم 20 نوفمبر 2022، وإلى يوم 18 ديسمبر 2022، واستطاع المنتخب المغربي أن يحقق ذلك الإنجاز التاريخي، وذلك أثناء تمكنه من الوصول للدور النصف النهائي في بطولة كأس العالم في قطر 2022، وبذلك يعتبر أو المنتخبات في قارة أفريقيا التي استطاعت الوصول للدور قبل النهائي، وتمكن منتخب المغرب من التحقيق لإنجاز تاريخي وذلك بالفوز علي المنتخب البلجيكي ومنتخب كندا وتعادل مع منتخب كرواتيا ومن ثم فازت علي منتخب إسبانيا بركات الترجيح ومن ثم قد جاء الفوز علي المنتخب البرتغالي في الدرو ربع النهائي من البطولة ويكون ذلك بهدف نظيف.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 لشهر ديسمبر ونقاط منتخب المغرب

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منتخب المغرب بالمركز الثاني والعشرين عالميا

وكان قد استطاع المنتخب المغربي أن يصل للمركز الثاني والعشرين عالميا ويكون ذلك برصيد 1563.5 نقطة وذلك قبل البدء في انطلاق مونديال دولة قطر 2022، وعقب بدء الأدوار والتألق الكبير قد حققه منتخب المغرب استطاعت دولة المغرب ان تصل للمركز الحادي عشر بتصنيف الفيفا وذلك عقب أن استطاع أن يصبح رصيد نقاطه حوالي 1672.38 نقطة.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 لشهر ديسمبر

ولقد جاء تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 في شهر ديسمبر كالآتي:-

  • المركز الأول: منتخب البرازيل.
  • المركز الثاني: منتخب فرنسا.
  • المركز الثالث: منتخب الأرجنتين.
  • المركز الرابع : منتخب بلجيكا.
  • المركز الخامس: منتخب إنجلترا.
  • المركز السادس: منتخب هولندا.
  • المركز السابع: منتخب إيطاليا.
  • المركز الثامن: منتخب البرتغال.
  • المركز التاسع: كرواتيا.
  • المركز العاشر: منتخب إسبانيا.
  • المركز الحادي عشر: المغرب.
  • المركز الثاني عشر: منتخب سويسرا.
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