الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيفا يرفض طلب الرئيس الأوكرانى نشر كلمته بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

أفادت قناة سى إن إن الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" رفض طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.

وأوضح مصدر مطلع للقناة، أن مكتب الرئيس الأوكراني، فوجئ برفض الاتحاد الدولي لهذا الطلب.

وأشارت القناة، إلى أنه لا يزال غير معروف هل خطط زيلينسكي لإلقاء كلمته هذه على الهواء مباشرة أو كتسجيل.

وأضاف المصدر أن المفاوضات بين مكتب رئيس أوكرانيا والفيفا، حول هذا الموضوع لا تزال جارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي، إن ملاعب كرة القدم ليست مكانا للعمل السياسي والاحتجاجات.

أول رد لروسيا على دعوات وقف إطلاق النار بأوكرانيا خلال عيد الميلاد

ورفض الكرملين دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لسحب القوات الروسية قبل عيد الميلاد، قائلاً إن أوكرانيا يجب أن تقبل المكاسب الإقليمية لروسيا.

وقالت موسكو إن "وقف إطلاق النار في عيد الميلاد" لم يكن مطروحًا بعد ما يقرب من 10 أشهر من الحرب في أوكرانيا، حيث يبدو أن القتال سيستمر خلال الشتاء".

وقال الرئيس الأوكراني، في خطابه أمس: "لا يوجد هدوء على خط المواجهة.. يتم إعطاء كل يوم وكل متر بصعوبة بالغة.. وخاصة عندما يتلخص تكتيك المحتلين بكامله في تدمير كل شيء أمامهم بالمدفعية - بحيث لا تبقى سوى الأنقاض والحفر في الأرض".

وردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد اطلعت على مقترحات بشأن "وقف إطلاق النار في عيد الميلاد"، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا، لم يتم تلقي مثل هذه العروض من أي شخص.. هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".

ودعا «زيلينسكي» روسيا هذا الأسبوع إلى البدء في سحب قواتها بحلول عيد الميلاد كخطوة أولى نحو اتفاق سلام، لكن بيسكوف قال يوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك سلام مع كييف حتى يقبل زيلينسكي "الحقائق" على الأرض - في إشارة إلى السيطرة الروسية. على أجزاء من أربع مناطق أوكرانية ضمتها في سبتمبر بعد "استفتاءات" قسرية وغير قانونية.

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