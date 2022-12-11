المغرب على بعد خطوة من معادلة إنجاز مصر فى تصنيف «فيفا»

إنجاز تاريخي، حققه منتخب المغرب، بتأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، المقامة حاليًا بقطر، وذلك بعد تغلبه على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، في دور الثمانية للبطولة.

وبات منتخب «أسود الأطلس» أول فريق عربي وإفريقي، يتأهل إلى نصف نهائي المونديال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي الكبير.

وبعد النتائج الرائعة التي حققها في كأس العالم، سيقفز المنتخب المغربي، قفزة هائلة في التصنيف الشهري المقبل الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، أواخر الشهر الحالي، عقب انتهاء منافسات المونديال.

ويستعرض «الدستور» الموقف الحالي لمنتخب المغرب في تصنيف «فيفا»، عقب تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم «قطر 2022».

المنتخب المغربي – قبل انطلاق البطولة – كان يحتل المركز الثاني والعشرين عالميًا برصيد 1563.5 نقطة.

ومنذ بداية فترة التوقف الدولي، وحتى مباراة الدور ربع النهائي، خاض المنتخب المغربي، سبع مباريات، أمام كل من جورجيا (مباراة ودية)، وكرواتيا وبلجيكا وكندا (دور المجموعات لكأس العالم)، وإسبانيا (دور الـ16)، والبرتغال (دور الثمانية).

تغلبت المغرب على جورجيا «وديًا»، بثلاثية نظيفة، ليحصد الفريق (1.36 نقطة).

تعادل منتخب المغرب سلبيًا في أولى مبارياته بكأس العالم أمام كرواتيا (وصيف حامل لقب النسخة الماضية) ليحصد الفريق (3.92 نقطة).

وحققت المغرب، فوزًا رائعًا على بلجيكا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية، لتحصد (36.34 نقطة) كون أن المنتخب البلجيكي، هو الثاني في تصنيف «فيفا».

وفي الجولة الثالثة، فاز منتخب المغرب، على كندا، بهدفين مقابل هدف، ليحصد (17.74 نقطة).

وفي الدور ثمن النهائي، تغلب المنتخب المغربي، على إسبانيا بنتيجة 3-0 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي، ليحصد «أسود الأطلس» (15.86 نقطة).

وفي الدور ربع النهائي، فاز منتخب المغرب، على البرتغال، بهدف دون رد، ليحصد الفريق (33.66 نقطة).

وبذلك، يكون المنتخب المغربي، قد جمع 108.88 نقطة، ليرتفع عدد نقاطه الإجمالي، إلى 1672.38 نقطة، ليقفز «أسود الأطلس» 11 مركزًا دفعة واحدة في تصنيف «فيفا»، ليقترب من معادلة إنجازه الذي حققه في تصنيف شهر أبريل من عام 1998، عندما احتل المركز العاشر عالميًا.

كما اقترب منتخب المغرب، من معادلة إنجاز منتخب مصر، الذي حققه في فبراير من عام 2010، عندما احتل المركز العاشر عالميًا.

النقاط المحتملة لمنتخب المغرب عقب مباراة فرنسا

سيخوض المنتخب المغربي، مواجهة صعبة للغاية عندما يلتقي نظيره الفرنسي (حامل اللقب)، في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

وفي حال الفوز على فرنسا، سيحصد منتخب المغرب (37.24 نقطة) ليصل إلى المركز العاشر عالميًا برصيد (1709.62 نقطة)، متخطيًا منتخب إسبانيا، الذي كان يحتل هذا المركز، قبل انتهاء مشاركته في المونديال في مباراة المنتخب المغربي.

وفي حال الفوز على فرنسا (بركلات الجزاء الترجيحية)، سيحصد منتخب المغرب (22.24 نقطة) ليصل إلى 1694 نقطة، في المركز العاشر، متخطيًا أيضًا المنتخب الإسباني.

في حال فوز فرنسا بالمباراة (في الوقت الأصلي أو الإضافي)، لن يخسر منتخب المغرب، أي نقطة ليقف رصيده الحالي عند 1672.38 نقطة.

وفي حال فوز فرنسا بركلات الجزاء، فيحصل المغرب على (7.24 نقطة)، ليصبح رصيده الإجمالي (1679.62 نقطة).

وحسبما تنص لوائح «فيفا» بشأن احتساب التصنيف، فإن المباراة التي تحسم بركلات الجزاء الترجيحية، تعامل معاملة التعادل بالنسبة للفريق الخاسر، ونصف فوز بالنسبة للفريق الفائز.

الموقف الحالي بالنسبة للمنتخب الإفريقية، بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم

1 – المغرب (1672.38 نقطة) .. الحادي عشر عالميًا.

2- السنغال (1603.93 نقطة) .. التاسع عشر عالميًا.

3- تونس (1528.64 نقطة) .. التاسع والعشرون عالميًا.

4- الكاميرون (1499.29 نقطة) .. الثالث والثلاثون عالميًا.

5- نيجيريا (1494.33 نقطة) .. الخامس والثلاثون عالميًا.

6- الجزائر (1491.49 نقطة) .. الثامن والثلاثون عالميًا.

7- مصر (1490.34 نقطة) .. الأربعون عالميًا.

8- مالي (1446.77 نقطة) .. الخامس والأربعون عالميًا.

9- كوت ديفوار (1441.49 نقطة) .. السابع والأربعون عالميًا.

10- بوركينا فاسو (1431.81 نقطة) .. الخمسون عالميًا.