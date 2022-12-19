«ماركا»: صورة ميسي بـ«البشت القطري» ستظل محفوظة في التاريخ

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية في نسختها الإنجليزية، إن المسئول عن ارتداء لاعب الأرجنتين الأسطورة ميسي العباءة القطرية «البشت» هو جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وأمير قطر تميم بن حمد.

ميسي يرتدي البشت

وقالت الصحيفة إن صورة ميسي مرتديا «البشت» ستظل محفورة في تاريخ كرة القدم، مشيرة إلى أن البشت هو لباس قطري يصنع في الٍأسواق المحلية بقطر.

كما يرتديه وزراء وشخصيات مهمة في قطر، بالإضافة إلى ذلك فان أمس كان اليوم الوطني لقطر، الذي تحيي فيه قطر ذكرى بدء بناء الدولة الحديثة.

وقالت «ماركا»: «نظرًا لأنه يوم مهم في قطر فإن القطريين يرتدون أفضل ملابسهم المحلية».