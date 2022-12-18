«التالتة تابتة» للأرجنتين.. وفشل فرنسي في تكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل

عقب تتويج منتخب الأرجنتين بلقب نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك بانتصاره على منتخب ألمانيا بنتيجة 3 – 2 في المباراة النهائية تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية مرتين، وانهزم فيهما، وعجز عن الحصول على اللقب، فالمرة الأولى كانت في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، وخسر أمام ألمانيا بهدف نظيف، والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وانهزم فيها أيضا على يد ألمانيا بنفس النتيجة، ومن ثم صممت الأرجنتين أن تكون التالتة تابتة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وفازت على منتخب فرنسا في مبارة نهائية كانت في غاية الإثارة بضربات ترجيحية 4 – 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بـ3 لمثلها لتحصد اللقب الثالث في تاريخها بينما كان اللقب الأول في نهائيات كأس العالم التي نظمتها في عام 1978، وحينها تغلبت على منتخب هولندا بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية.

لعبت الضربات الترجيحية دورا حاسما في حصد الأرجنتين اللقب حيث بضربات ترجيحية أيضا أقصت هولندا من دور الثمانية بنتيجة 4 – 3 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

على الجانب الآخر فشل منتخب فرنسا في تكرار إنجاز منتخبي إيطاليا، والبرازيل في نهائيات كأس العالم إذ استطاع كلا المنتخبين أن يحافظا الحفاظ على اللقب.

وكانت فرنسا قد تمكنت من التتويج باللقب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بانتصارها على منتخب كرواتيا بنتيجة 4 – 2 في المباراة النهائية.

أما إيطاليا فقد استطاعت أن تحصل على اللقب في نهائيات كأس العالم التي استضافتها في عام 1934، وفازت على منتخب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة النهائية، وبالمناسبة كان هذا هول اللقب الأول لإيطاليا.

ونجحت في الحفاظ على لقبها في نهائيات كأس العالم 1938 في فرنسا بعد انتصارها على منتخب المجر بنتيجة 4 – 2 في المباراة النهائية.

وكذلك البرازيل، فقد تمكنت من الحصول على اللقب في نهائيات كأس العالم 1958 في السويد بفوزها على منتخب السويد بنتيجة 5 – 2 في المباراة النهائية.

بعده تمكنت من الاحتفاظ باللقب في نهائيات كأس العالم 1962 في تشيلي بانتصارها على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية.

وهذه هي المرة الثانية التي تنهزم فيها فرنسا في المباراة النهائية في نهائيات كأس العالم، وبنفس الطريقة بضربات ترجيحية، وكانت المرة الأولى في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا بخسارتها أمام إيطاليا بضربات ترجيحية 3 – 5 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

هذه هي المرة الأولى التي تنهزم فيها فرنسا في المباراة النهائية في نهائيات كأس العالم على يد منتخب من قارة أمريكا الجنوبية حيث سبق أن التقت فرنسا من قبل البرازيل في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وفازت وقتها فرنسا بـ3 أهداف دون رد، وبالمناسبة كان هذا هو اللقب الأول لفرنسا.

لكن فرنسا ليست الوحيدة التي فشلت في الحفاظ على لقبها، فالبرازيل نجحت في حصد اللقب في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية بانتصارها على إيطاليا بضربات ترجيحية 3 – 2 في المباراة النهائية بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، وفقدت اللقب في نهائيات كأس العالم 1998.

فضت الأرجنتين الشراكة مع فرنسا في عدد الألقاب التي أحرزها المنتخبان في نهائيات كأس العالم.

لم يستطع منتخب من أمريكا الجنوبية من إحراز لقب نهائيات كأس العالم منذ نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان حين تغلبت البرازيل على ألمانيا بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

ضيقت منتخبات أمريكا الجنوبية الفارق مع منتخبات قارة أوروبا في عدد مرات التتويج بلقب نهائيات كأس العالم إلى لقبين فقط 10 – 12.