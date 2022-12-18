مسلسلات رمضان 2023.. مشاكل زوجية للفنانة ريهام حجاج في «جميلة»

تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “جميلة” المقرر ان تخوض به السباق الرمضاني 2023 المقبل.

علم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن أحداث العمل تدور في اطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الازمات الزوجية حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليهما المشكلات والأزمات، ويسعون لحلها، اضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها احداث المسلسل، كما تظهر الفنانة سوسن بدر بدور والدتها بينما الفنان صبري عبد المنعم بدور والدها.

ويعد مسلسل "جميلة" هو التعاون الثاني بين شركة العدل جروب والفنانة ريهام حجاج بعد تقديم مسلسل "يوتيرن" الموسم الرمضاني الماضي 2022، كما شهد المسلسل عودة الفنان القدير توفيق عبد الحميد للتمثيل بعد غياب استمر 12 عام، مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، كريم قاسم، هشام عاشور، محمود حافظ، أيمن قايسون، نورهان، عماد رشاد، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي، محمود حافظ، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت شركة العدل جروب خلال الماراثون الرمضاني الماضي بـ3 أعمال درامية وهم مسلسل "يوتيرن" ومسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا وشارك في بطولته: غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

إضافة إلى مسلسل" فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم وشارك في بطولته: شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل. شركة العدل جروب شاركت خلال المارثون الرمضاني الماضي بـ 3 أعمال درامية وهم مسلسل "يوتيرن" ومسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا وشارك في بطولته: غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

إضافة لمسلسل" فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم وشارك في بطولته: شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.