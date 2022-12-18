الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توصى بالحصول على لقاح الإنفلونزا خلال فصل الشتاء

لقاح الأنفلونزا
لقاح الأنفلونزا

أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقى لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، مؤكدة أن اللقاح متوفر على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات في أي وقت من العام، موضحًا أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية  في هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسي المخلوي.

وشدد  على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات  لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.

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