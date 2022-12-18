الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحداها لدولة عربية.. 4 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

قمح
قمح

أعلن مركز إسطنبول التنسيقي لمبادرة تصدير الحبوب مغادرة أربع سفن محملة بالذرة والقمح وبذورعباد الشمس الموانئ الأوكرانية يوم السبت، عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي.

وجاء في تقرير المركز أنه "في 17 ديسمبر، غادرت أربع سفن الموانئ الأوكرانية تحمل 115.7 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود".

وتتجه إلى تركيا سفينتا "فالكون إس" تحمل 19 ألف طن من بذور عباد الشمس و"كيرم" تحمل 29 ألف طنا من القمح.

وستنقل سفينة "نيمفي" 25.7 ألف طن من الذرة إلى تونس، في حين تحمل سفينة "غولمار" 42 ألف طن من الذرة إلى إسبانيا.

وذكر المركز أنه "اعتبارا من 17 ديسمبر، بلغ إجمالي الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية 14138997 طنا، فيما سمح لـ1121 سفينة بالتحرك في الوقت الحالي، 561 سفينة توجهت إلى الموانئ الأوكرانية و560 غادرتها".

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