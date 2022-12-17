أبطال أولمبياد 2030.. انطلاق مهرجان طلائع الجمباز بالإسكندرية (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية أمس الجمعة، فعاليات مهرجان طلائع الجمباز تحت شعار «أبطال أولمبياد 2030» بمشاركة 450 من أبناء الهيئات الشبابية والرياضية من غير المقيدين باتحاد الجمباز، وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن رياضة الجمباز هي رياضة تتحدى الجسم وتطوره إلى مدى بعيد، حيث تقدم للجسم الكثير من الفوائد، منها زيادة مرونة الجسم، وتحسين قوّة العظام، وتطوير الإدراك المعرفي والذهني.

مهرجان الجمباز بالإسكندرية

وأضافت في بيان لها، أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء واكتشاف مواهب رياضية في الجمباز، وتوسيع قاعدة المشاركة للنشء في هذه الرياضة وذلك انطلاقًا من استراتيجيه بناء الإنسان المصري وإطلاق العنان للقدرات الإبداعية في كافه المجالات، موضحة أن المهرجان يأتي ضمن خطة «إسكندرية تبدع» برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مهرجان الجمباز بالإسكندرية

تضمن اليوم مسابقات جماعية وفردية في الجمباز الإيقاعي، والجمباز العام للفرق المشاركه في المهرجان، وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:

الجمباز الإيقاعي: المركز الأول مركز شباب الأنفوشي، المركز الثاني مركز شباب النصر، المركز الثالث مركز شباب الشلالات.

الجمباز العام: المركز الأول مركز شباب الأنفوشي، المركز الثاني مركز شباب طوسون، المركز الثالث مركز شباب الشلالات.

مهرجان الجمباز بالإسكندرية

الجمباز الفردي بنين: مركز شباب المطار، المركز الأول محمد سامح، المركز الثاني يوسف عمرو، المركز الثالث محمود محمد.

مهرجان الجمباز بالإسكندرية

الجمباز الفردي بنات: المركز الأول منة سامح مركز شباب الشلالات، المركز الثاني شمس أحمد مركز شباب سموحة، المركز الثالث خديجة سامح مركز شباب الأنفوشي.

مهرجان الجمباز بالإسكندرية

تجدر الإشارة إلى أن رياضة الجمباز هي رياضة ممتعة سواء للمشاهدة أو الممارسة، فهي مليئة بالتحديات وتتعلّق بقدرة الإنسان على القيام بحركات وتمارين تتطلّب القوة، والمرونة، والتوازن، والتنسيق الحركي، وتقع في خانة ألعاب الجمباز العديد من المجالات الرياضية كالألعاب الأولمبية، والفنية الترفيهية كألعاب السيرك مثلًا، وتشمل داخلها مجموعة واسعة من التمارين، مثل: الإيقاعية، والجماعية، والفردية.