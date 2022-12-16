بايدن: سندعم أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي إضافية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن اعتزامه دعم منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستقدم بدعم منظومة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن حزمة المساعدة العسكرية القادمة لأوكرانيا ستتضمن قدرات دفاع جوي إضافية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، هذا الأسبوع، إن “كييف” تحتاج بشكل بالغ الأهمية إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعلى وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي.



البنك الدولي

وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهى فرع في البنك الدولي مخصص لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، عن تقديم حزمة مساعدات للقطاع الخاص الأوكراني بقيمة مليارَي دولار.

وقالت المؤسسة، إن هذه المساعدات يُفترض أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمّرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار.

وستموّل المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر، فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي.

ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع 5 ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

وأضافت المؤسسة أن شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية لكنّها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها.

وأشارت المؤسسة إلى أنها وقعت مطلع الأسبوع اتفاقًا مع الحكومة الأوكرانية لإعطائها نصائح استراتيجية بهدف إعادة بناء اقتصادها وتنفيذ إصلاحات لقطاعها المصرفي.

هجوم روسي متوقع على كييف

وتأتي حزمة المساعدات في وقت تتوقع كييف أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على العاصمة خلال الأشهر الأولى من عام 2023، بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، في مقابلة مع صحيفة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية، إن هناك مهمة استراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة لنا وهي إنشاء احتياطيات والاستعداد للحرب التي يمكن أن تحدث في فبراير، وفي أقصى الأحوال في مارس، وفي أدنى الآجال في نهاية يناير.

وأضاف: "ليس لدي شكّ في أنهم سيحاولون مرة أخرى السيطرة على كييف".