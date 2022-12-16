الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا

جريدة الدستور

أطلقت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الجمعة، موقعًا إلكترونيًا جديدًا على شبكة الإنترنت، لإتاحة البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة منها للراغبين من مصر والدول العربية والأجنبية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دورها التوعوي فى نشر قيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر المختلفة فى مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وغيرها من العلوم المرتبطة. 

ويتيح الموقع الاطلاع على المناهج التدريبية والتسجيل بها ودراسة بعض الدورات التى تعقد بنظام التدريب عن بُعد وإجراء الاختبارات المختلفة. 

ويأتى إطلاق الموقع الجديد على ضوء استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية بالتطوير المستمر لنظام عملها، بما يعظم جهود نشر قيم النزاهة والشفافية.

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