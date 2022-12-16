الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«فيفا» يعلن عن استضافة المغرب لكأس العالم للأندية ومشاركة الأهلى

فيفا
فيفا

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة الأهلي، خلال البطولة التي تقام فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد في مدينة الدوحة القطرية.

وفازت دولة المغرب بشرف تنظيم البطولة التي تأجلت إقامتها النسخة الحالية إلى شهر فبراير المقبل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري. 

وقالت "أوندا ثيرو" الإذاعة الإسبانية، إن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وحال إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب، سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم، وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا)، بجانب الوداد المغربي (بطل إفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.

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