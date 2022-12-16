الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

محافظ أسوان يتابع جلسة حوار مجتمعي للاستماع لمطالب أهالي أبو الريش

جلسة الحوار المجتمعى
جلسة الحوار المجتمعى

شهدت قرية أبو الريش بمدينة أسوان، جلسة حوار مجتمعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات أهالي القرية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برصد وحصر كل المشكلات والمطالب الجماهيرية بمختلف القرى والنجوع التي تم إدراجها ضمن المشروعات التنموية والخدمية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة). 

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، المنسق العام لـ "حياة كريمة" بالمحافظة، وأحمد عبدالراضي، رئيس الوحدة المحلية للقرية. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأيضًا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكثيف الجهود المبذولة للتعرف والوقوف أولًا بأول على جميع الاحتياجات الجماهيرية وترجمتها إلى واقع ملموس يتجسد في حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وضمان توفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع. 

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وأشار إلى أنه خلال جلسة الحوار تم حصر جميع المطالب الفعلية للأهالي والتي تمثلت في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية والمدارس، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والإسكان والبريد والاتصالات والكهرباء والإنارة والغاز الطبيعى والري والشباب والرياضة ومحو الأمية والمرافق العامة.

وكشف محافظ أسوان، أنه جارِ دراسة وبحث هذه المشكلات والمطالب من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها في أقرب وقت ضمن المشروعات والفعاليات التنموية والخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

أسوان التطوير الشامل للريف المصري المشروعات التنموية والخدمية المواطنين جلسة حوار مجتمعي حياة كريمه قرية أبو الريش

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