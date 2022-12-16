نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إنه يخطط لمتابعة اتفاق السلام مع السعودية، ودعاها للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتحقيق سلام تاريخي رائع.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" الإنكليزية، دعا نتنياهو، "السعودية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم"، وقال "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا مبادرة سلام جديدة من شأنها أن تشكل قفزة نوعية لتحقيق الحل لكل من الصراع العربي الإسرائيلي وفي نهاية المطاف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف: "إنني أشير إلى ما يمكن أن يكون سلاما تاريخيا رائعا حقا مع المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "السلام مع السعودية سيخدم غرضين، حيث ستكون نقلة نوعية للسلام الشامل بين إسرائيل والعالم العربي، وستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها".

وتابع رئيس الوزراء المكلف أنه "يؤمن بذلك وأنا أنوي متابعته"، مؤكدا "بالطبع، الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد".