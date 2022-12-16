الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إنه يخطط لمتابعة اتفاق السلام مع السعودية، ودعاها للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتحقيق سلام تاريخي رائع.

 

وفي مقابلة مع قناة "العربية" الإنكليزية، دعا نتنياهو، "السعودية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم"، وقال "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا مبادرة سلام جديدة من شأنها أن تشكل قفزة نوعية لتحقيق الحل لكل من الصراع العربي الإسرائيلي وفي نهاية المطاف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

 

وأضاف: "إنني أشير إلى ما يمكن أن يكون سلاما تاريخيا رائعا حقا مع المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "السلام مع السعودية سيخدم غرضين، حيث ستكون نقلة نوعية للسلام الشامل بين إسرائيل والعالم العربي، وستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها".

 

وتابع رئيس الوزراء المكلف أنه "يؤمن بذلك وأنا أنوي متابعته"، مؤكدا "بالطبع، الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أوكرانيا تحذر من هجوم روسى جديد لاحتلال كييف

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الولايات المتحدة: العنف ضد قوات حفظ السلام يعرض الاستقرار بجنوب لبنان للخطر

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

ميليتاو: ميسى يستحق التواجد فى نهائى المونديال

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟