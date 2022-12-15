الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حكاية أكلة مونديالي».. من الضفادع للعصافير أغرب أكلات المطاعم الفرنسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا صوت يعلو فوق صوت نهائي كأس العالم، حيث استطاع المنتخب الفرنسي الفوز أمس على نظيره المغربي، ليضرب موعد مع المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد القادم، في نهائي لا يحمل الكثير من التوقعات بسبب قوة المنتخبان.

وبالتزامن مع نهائي كأس العالم، نأخذك في جولة داخل المطبخ الفرنسي، والذي يشتهر بالكثير من الوجبات الغريبة والشهية في نفس الوقت.

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وجبة أرجل الضفادع

تعتبر من الوجبات الشهيرة والغريبة أيضًا على موائد الفرنسيين، فالشعب الفرنسي يأكل أرجل الضفادع أو كما يطلق عليها "الجرينوليس" grenouilles، كما أنها من الأطباق ذو السعر المرتفع، حيث تقدم في أشهر الأماكن هناك.

تشير التقديرات إلى أن الفرنسيون يأكلون نحو 80 مليون ضفدع في السنة، أي ما يعادل 160 مليون ساق، إذا كنت ترى أن العدد كبير فلا تنسى أن طبق الحساء يحتاج لعدد كبير من الضفادع.

ووفقًا لعلماء التاريخ فإن البريطانيين كانوا يأكلون الضفادع قبل الفرنسيين بسنوات طويلة، حيث وجدوا آثار عظام ضفادع في ستونهنج تم طهيها وأكلها في الموقع في الفترة بين عامي 7596 و6250 قبل الميلاد.

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وجبة طائر الأورتولان

تعتبر أكلة طائر الأورتولان، من أشهر وأغرب الوجبات الفرنسية، حيث تعتبر واحدة من أبشع طرق الطهي التي يمكن أن تقوم بها البشرية ضد طيور الأورتولان، حيث أن هذا الطائر يعاني قبل موته خلال إجراءات عملية الطهي في هذه الوجبة، الأمر الذي جعلها من الأطباق المحرمة للكثير من الدول.

وعلى الرغم من انتشارها واعتبارها من الأكلات الفرنسية العالمية والتي يتباهى بتناولها الطبقة العليا و الارستقراطية في المجتمعات الأوربية، إلا أنه يجب التوقف عن تناولها وطهيها، وذلك طبقاً لجمعيات حقوق الحيوان.

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سلطة نيسواز

واحدة من أشهر أنواع السلطات في فرنسا، خصوصاً في الجنوب ومدينة نيس بالتحديد. ولهذا تبقى متوسطية الطبع والمكونات، وهي أيضاً من أطيب وأكثر أنواع السلطات فائدة للصحة وللباحثين عن تخفيض الوزن.

جراتان دوفينوا

يعد من أشهر الأطباق الجانبية الفرنسية، والتي تضم الحليب والكريم والزبدة والثوم والملح والبهار وجوز الطيب والبطاطس، ودائمًا ما يقدم مع أرجل الضفادع.

المطبخ الفرنسي المنتخب الفرنسي المنتخب الأرجنتيني كأس العالم نهائي كاس العالم وجبة أرجل الضفادع

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