الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حكاية أكلة مونديالي.. المطبخ الأرجنتيني أشهر أكلات وأطعمة «ميسي» ورفاقه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من الفرح تعم مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي النجم العالمي ليونيل ميسي، بعد تأهل منتخب الأرجنتين لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، على حساب المنتخب الهولندي.

 

وبالتزامن مع بطولة كأس العالم، المقامة في قطر هذا العام، نأخذك بجولة داخل المطبخ الأرجنتيني للتعرف على أشهر وأفضل الأطعمة والوجبات الخاصة لـ«ميسي» ورفاقه.

 

ميلانيسا:

يتكون بشكل أساسي من لحم البقر أو الدجاج، فهو من أشهر الوجبات والأكلات المشهورة لراقصي التانجو، فمع لحم مفروم رقيق ثم يُفرك في فتات الخبز قبل خبزه أو قليه. 

 

لوكرو:

يعتبر "لوكرو" أحد أشهر الأطباق الوطنية في الأرجنتين، حيث يتم تقديمه في 25 مايو للاحتفال بثورة مايو في الأرجنتين، ويتكون هذا الحساء من الذرة ولحم البقر، وغالباً ما يتم إضافة الخضروات الأخرى.

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ماتامبر أرولادو:

يجمع الطبق بين شرائح "الماتامبر" الرقيقة، وهي قطع لحم بقري من قاع ضلوع بقرة، ومجموعة متنوعة من المكونات تشمل عادة الخضار المختلطة والبيض المسلوق والفلفل الأحمر والزيتون.

 

إيمبانداس:

هو عبارة عن عجين محشو، مخبوز أو مقلي ومليئ باللحم أو الخضار، حيث تشمل الحشوات المعتادة الدجاج أو الجبن أو الجبن الأزرق.

 

كوكيز الكراميل:

هي نسخة الأرجنتين من حلوى الماكرون الفرنسية، فإنها شطيرة صغيرة من الكوكيز محشوة بنكهات مختلفة، وهي مصنوعة من كعكة الغريبة المتفتتة. 

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هوميتا:

إن هذا الطبق من أكثر الأطباق المميزة في المطبخ الأرجنتيني، فيمكن تناول هذا الطبق كوجبة أساسية كما يمكن أيضا تناوله بين الوجبات كوجبة خفيفة أو سناكس.

 

تعتبر المكونات الأساسية لهذا الطبق مواد موجودة في كل منزل، حيث يتم تحضيره من الذرة والحليب وأيضا جبن الماعز، ونضيف إلى هذه المكونات أيضا البصل والتوابل، ثم نبدأ بلف هذه المكونات في ورق الذرة بعد خلطها جيدا وسلقها في الماء الساخن.

 

إمباناداز:

يعتبر هذا الطبق من أكثر الأطباق شهرة في الأرجنتين وذلك لأن هذا الطبق يعتبر هو أهم وأشهر الاطباق على موائد الأرجنتين، حيث يعتبر اللحوم والخضراوات هي الحشوة الرئيسية لهذه الطبق عند تقديمه كمقبلات، فبعد تحضير العجين يتم حشوها باللحم أو الخضراوات أو كلاهما معا،

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