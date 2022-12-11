حكاية أكلة مونديالي.. من المطبخ الإنجليزي ماذا يكشف مطبخ أعرق الدول الأوربية؟

لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم، هذه البطولة الأعرق والتي تجذب إليها أنظار عشاق الساحرة المستديرة بجميع أنحاء العالم، فالنسخة الحالية المقامة في قطر تحمل الكثير من المفاجآت حيث استطع المنتخب المغربي بالصعود للمربع الذهبي كأول مرة لمنتخب عربي إفريقي بتقدم لهذا الدور.

ومن بين هذه المفاجآت هو خروج المنتخب الإنجليزي أمس على يد المنتخب الفرنسي، بعد مباراة من العيار الثقيل، استطاع فيها منتخب إنجلترا أن يقدم كل فنون كرة القدم، وبالتزامن مع هذه البطولة، نأخذك في جولة داخل المطبخ الإنجليزي للتعرف على أشهر وأفضل الأطعمة والوجبات هناك.

البودينج الأسود:

هو من الأطباق الشهيرة بالمطبخ الإنجليزي، فهو طبق مغذي غالبًا ما يقدم على مائدة الإفطار مع الخبز، ويكون اللحم على شكل نقانق مسلوقا أو محمصا بالفرن.

سباجيتي بولونيز:

يعد طبق انجليزي رئيسي وشهير، رغم انتزاعه من إيطاليا، حيث يقال أن النسخة الإنجليزية منه مختلفة تماما عن الطبق الأصلي الذي ابتكرته إيطاليا، وهو عبارة عن طبق من المكرونة المسلوقة، مضاف عليها الخضروات المشوحه في الزبد.

بانجيرز أند ماش:

يتكون هذا الطبق التقليدي من النقانق والبطاطا المهروسة ويرافقهم البازيلاء مع مرق اللحم، يمكنك أن تجد هذه الوجبة في أغلب المطاعم البريطانية كما يمكنك صنعها بسهولة في المنزل.

فطيرة شيفرد:

من الأطباق الشهيرة في المطبخ الإنجليزي، حيث يتكون من لحم الخروف المفروم والخضار وفوقه بطاطس مهروسة، وهو شائع جداً خلال فصل الشتاء، ويقدم مع البازلاء.

بيف ويلينجتن:

يتكون هذا الطبق من شرائح لحم الفيلية المغطاة بطبقة من الفطر المكرمل وملفوفة بعجينة الفطائر، ومن ثم تُخبز في الفرن حتى تنضج شرائح اللحم وتتحمر عجينة الفطائر.

التريفل:

هي حلوى انجليزية مشهورة، مصنوعة من عدة طبقات تتكون من الكاسترد، الكريمة المخفوقة، كيك اسفنجي، مع تشكيلة من الفاكهة مثل الفراولة، والتوت.

بودنج الخبز والزبدة:

عادةً ما كان يُعد هذا الطبق من قبل العائلات البريطانية الفقيرة من بقايا الخبز والزبدة المتبقية لديهم ولكن تحول هذا الطبق فيما بعد لوجبة حلويات مشهورة في أنحاء إنجلترا وأُضيف إليها مكونات جديدة كالزبيب والمكسرات.