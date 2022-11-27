الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حكاية أكلة مونديالي».. من طهران أشهر أطعمة المطبخ الإيراني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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استطاع المنتخب الإيراني أن يخطف الأنظار خلال بطولة كأس العالم 2022، والمقامة بدولة قطر، بعدما فاز على المنتخب الويلزي في المباراة الأخيرة بهدفين مقابل لا شئ.

وبالتزامن مع البطولة والتي جذبت أنظار محبي الساحرة المستديرة، نأخذك في جولة داخل المطبخ الإيراني، والذي يعتبر من أشهر المطابخ في قارة أسيا، للتعرف على أفضل الأطعمة والوجبات.

الأرز الايراني بالزبيب والبرتقال:

يعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية في المطبخ الإيراني، فهو طبق إيراني يتكون من الأرز، الزبيب، اللوز، الفستق، قشر البرتقال، الزعفران، الملح، الفلفل الأسود، السكر، الزيت.

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«ماهي كباب» وصفة سمك ايرانية:

يعتبر ماهي كباب من المأكولات الإيرانية البحرية، وهو عبارة عن سمك يضاف عليه صلصة مكونة من الكزبرة الخضراء ، البقدونس ،النعناع ،عصير الليمون ،زيت الزيتون ، الملح ، الفلفل الأسود ثم يطهى في الفرن.

كوكو قولكالام:

كوكو قولكالام طبق خضار إيراني وهو عبارة عن القرنبيط، البيض، الزعفران، الملح، الفلفل الأسود، البيكنج صودا تخبز في الفرن.

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خورشت فسنجان:

يعتبر من الأطباق المميزة، فهو جزء أساسي من كل قائمة زفاف فارسي، حيث يعتبر البط، المكون الأساسي لهذا الطبق، وأحيانا يصنع بالدجاج ولحم الضأن.

كفتة تبريزي:

يعتبر الطبق التقليدي هو أحد التخصصات في المطبخ الإيراني، حيث يكشف الاسم، من أن الطبق الإيراني نشأ في تبريز، عاصمة مقاطعة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.

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ميرزا قاسمي:

يعتبر ميرزا قاسمي طبقًا نباتيًا لذيذًا ينحدر من منطقة بحر قزوين الإيرانية الشمالية، يتكون هذا الطبق السهل من الباذنجان المشوي الذي يتم تحضيره بالثوم والطماطم والكركم والزيت أو الزبدة والملح.

طبق هالفا:

يعتبر هالفا من الحلويات الإيرانية الشعبية، و هى وصفة حلى سهلة وسريعة التحضير، دائمًا ما تقدم في الحفلات وأعياد الميلاد، كما أنها من الاطباق المميزة والتي تقدم في الأعياد والمناسبات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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