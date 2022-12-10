السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حكاية أكلة مونديالي».. بعد تأهليهم بماذا يتمتع المطبخ الكرواتي؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من الذهول تسيطر على الكثير من محبي كرة القدم، وذلك بعد خروج المنتخب البرازيلي أمس بمونديال كأس العالم قطر 2022، على يد المنتخب الكرواتي، بركلات الترجيح، حيث كان منتخب راقصي السامبا الأقرب والمرشح الأول للفوز بهذه البطولة.

وبالتزامن مع البطولة التي تعتبر استثنائية سواء في النتائج أو التنظيم، لذا نأخذك في السطور التالية جولة داخل المطبخ الكرواتي للتعرف على أشهر الوجبات والأطعمة التي تشتهر بها كرواتيا.

الأيفار:

هو أحد أشهر أنواع التوابل يصنع تحديداً من الفليفلة الحلوة والباذنجان، فقد أصبح أشهر أنواع الأطعمة في يوغوسلافيا، حيث أنتشر بعد الحرب العالمية الثانية، وهو مشهور في جنوب شرق أوروبا وخاصة كرواتيا.

العصرونة:

العصرونة هي وجبة تؤكل بين وجبتي الغداء والعشاء وغالبا بعد العصر ومنه أصل التسمية، حيث تعد الفتيات كل سنة وجبة العصرونة الزوجية وهي عادة تقليدية ومناسبة تبحث العازبات فيها عن شريك الحياة.

تعد العصرونة وجبة مهمة لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة لأن توقيتها يصادف وقت خروجهم من المدرسة لكنها لا تقتصر على الأطفال فقط بل أيضا الكبار النشيطين سواء العاملين منهم أو الرياضيين والنساء خصوصا الحوامل والمرضعات.

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«حكاية أكلة مونديالي».. أفضل وأشهر الوجبات للديوك الفرنسية

ريزوتو بالأخطبوط:

يعتبر من الأطباق في كرواتيا، حيث يضاف إلى الأرز رائحة المأكولات البحرية وقطع الأخطبوط المقطع مع إضافة الكريمة والجبن "البارميزان" ليكون الطبق غنى جدا ويصلح للمناسبات الخاصة والأعياد.

شيكو رول:

يتكون هذا الطبق من الكرفس والشعير والكرنب بالإضافة إلى لحم البقر والذرة والجزر والبصل والبهارات، وكل هذه المكونات توضع فى لفافة من العجينة والبيض ثم يتم قليها.

ريزوتو الأسود:

يُسمى هذا محلياً طبق ريزني، ويُصنع عادةً مع الحبار مما يعطي الطبق الكرواتي التقليدي لمسة من المأكولات البحرية، حيث تشتهر بها دولة كرواتيا فهو يحتوي على زيت الزيتون والحبار والثوم.

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طبق بوزارة:

يعد هذا الطبق البسيط المصنوع من بلح البحر شائعًا في المناطق الساحلية، حيث يعتبر غذاء الثقافة الكرواتية، يصنع الطبق تقليديًا وزيت الزيتون باستخدام الثوم والطماطم.

البيكا:

هو طبق اللحوم والخضروات الأشهر في المطبخ الكرواتي التقليدي، حيث يتم طهيه تحت على الجمر، وقد تشمل اللحوم أي شيء من لحم الأخطبوط أو لحم العجل والدجاج.

اللحوم والخضروات المنتخب الكرواتي المنتخب البرازيلي ريزوتو الأسود ريزوتو بالأخطبوط شيكو رول أشهر الوجبات الكرواتية

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