«حكاية أكلة مونديالي».. أفضل وأشهر الوجبات للديوك الفرنسية

أيام قليلة وينتهي عرس مونديال قطر 2022، بطولة كأس العالم، الذي جذب متابعي الساحرة المستديرة، سواء من خلال التنظيم أو المفاجآت والمتعة التي يعشقها محبي كرة القدم في العالم.

ويعتبر المنتخب الفرنسي، من المرشحين بقوة للفوز بكأس العالم، تلك البطولة الأعرق والأغلى للساحرة المستديرة، لذا نأخذك في السطور التالية بجولة داخل المطبخ الفرنسي، للتعرف على أفضل وأشهر الوجبات والأطعمة للديوك الفرنسية.

كوك أوفين:

يعتبر طبق " كوك أوفين" من أشهر الأطباق في فرنسا، حيث جاءت شهرة هذا الطبق الفرنسي من وحي الكتب والبرامج التلفزيونية التي تقدمها الطاهية المعروفة "جوليا تشايلد".

طبق كوك أوفين، عبارة عن دجاج مقطع مع المشروم، بالإضافة إلي البصل، حيث يتم تقديمها مع الخبز الفرنسي الشهير، وأحيانًا الأرز.

شوربة البصل الفرنسي:

يعتبر من أشهي وأكثر الأطباق انتشارا على موائد الفرنسيين، حيث يتكون من البصل المقطع ومرقه اللحم أو الدجاج، حيث يتم تناوله غالبا مع الخبز المحمص.

يعود أصل هذا الحساء إلى الرومان، وكان يعد من أكلات الفقراء، ويعود أصل الطبق الحالي إلى القرن الثامن عشر، كما أن البصل المُشوح والمُكرمل يعطيه مذاقا شهيًا.

كونفيت البط:

كونفيت البط هو طبق فرنسي مصنوع من لحم البط،حيث يتم استخدام جميع قطع البط لإنتاج الوجبة، ويمكن أن يكون لكل جزء وجهة محددة في الطهي التقليدي، حيث يتم استخدام الرقبة على سبيل المثال في الشوربة.

طبق البلانكيت:

يعد من أطيب أكلات فرنسا ، والذى يتكون من لحم العجل مع الزبدة وقطع الجزر بالإضافة للفطر فضلا عن تقديمه مع الأرز أو قطع الخبز المحمص.

السلطة الفرنسية نيسواز:

يعتبر هذا الطبق من الأطباق الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة على السفرة، حيث إن ذلك الطبق يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة إلى صحة جسم الإنسان، بالإضافة إلى شكلها المميز الذي يحبه الكثير من الأطفال.

الفطائر الفرنسية:

من المعروف في جميع أنحاء العالم أن فرنسا تميزت في عمل المخبوزات الخفيفة بجميع أنواعها، ومن أشهر 10 أكلات في المطبخ الفرنسي الفطائر الفرنسية التي يتم تناولها في وجبة الإفطار.