الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حكاية أكلة مونديالي».. جولة داخل المطبخ البرتغالي و«بيشينوز دا اورتا» الأشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

“لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم”.. فبالتزامن مع استضافة قطر للبطولة الأعرق والأكبر لرياضة كرة القدم، حيث يلتقي المنتخب المغربي -حصان البطولة الأسود- مع المنتخب البرتغالي بدور الثمانية.

“الدستور” تصطحب متابعيها خلال السطور التالية، في جولة داخل المطبخ البرتغالي للتعرف على أشهر الأكلات والوجبات المميزة لهذه البلد..

المطبخ البرتغالي غني وملئ بأطباق كاملة النكهة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمطبخ البحر الأبيض المتوسط.

بيشينوز دا اورتا

وفقًا للغة البرتغالية فـ بيشينوز دا اورتا، تعني الأسماك الصغيرة من الحديقة، وهي عبارة عن أكلة نباتية من الخضار المقلية غالبا الفاصوليا الخضراء على وجه الخصوص، حتى تكسب لون ذهبي جميل فتصبح مشابهة لأسماك صغيرة ملونة، وهي أكلة مشهورة في أنحاء البرتغال.

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باكالاو

يعتبر طبق " باكالاو " من أشهى الأطباق في البرتغال، حيث لها عدد طرق تحضير، فواحدة من هذه الطرق وأكثرها شهرة هي إعداد سمك القد مع البصل والثوم وزيت الزيتون والبطاطس وتقدم مع البيض المخفوق.

كالدو فيردي

كالدو فيردي، عبارة عن حساء بسيط غني بالنكهات المتنوعة والشهية، مكونه الرئيسي ملفوف أخضر من المزارع البرتغالية، مع مهروس البطاطس وقطع السجق وزيت الزيتون.

سمك السردين

يعتبر سمك السردين طعام الصيف المفضل والأساسي للبرتغاليين، وتقام مهرجانات مخصوصة لأجله، حيث يقدم بعدة طرق منها المقلي والمشوي، ودائمًا ما يؤكل بجانب الأرز.

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باستيل دي ناتا

تعتبر الحلوى البرتغالية الأصلية والرسمية، وهي كعكة البيض هذه والتي تجدها في كافة محلات الحلوى والمعجنات هناك؛ تحضر بفرن بدرجة حرارة عالية جدا ثم ترش عليها القرفة وتقدم ساخنة كما هي.

المارزبيان

المرزبانية: حلوى من مسحوق اللوز و السكر و زلال البيض؛ قطع صغيرة ذات ألوان جميلة وأشكال مختلفة كالفاكهة والحيوانات وحتى الأشخاص، تصنع من عجينة اللوز، التي تعد جزءا من التقاليد التي تعود جذورها الى المغرب العربي.

خبز الباو

كان في الماضي يستخدم كطبق لتقديم الطعام، لكنه بالطبع مازال يشكّل جزءاً هاماً من المطبخ البرتغالي ويرافق العديد من المأكولات، حيث تختلف طريقة إعداده حسب كل منطقة ففي الشمال يتم تحضيره من طحين الشعير أمّا في الجنوب فيُضاف إليه الليمون.

كأس العالم البحر الأبيض المتوسط اشهر الاكلات المطبخ البرتغالي المنتخب البرتغالي المنتخب المغربي المغرب والبرتغال

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