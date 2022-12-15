أبوالعينين أمام قادة الولايات المتحدة وإفريقيا: مبادرات السيسى ستحدث نقلة استثمارية وحضارية لـ القارة السمراء

أبوالعينين خلال منتدي الأعمال بين قادة الولايات المتحدة وإفريقيا:

• العالم يشهد تغيرات اقتصادية جيوسياسية غير مسبوقة تعيد تشكيل النظام الدولي

• إفريقيا قد تكون سلة غذاء العالم والوطن الجديد للطاقة المتجددة

• المستقبل للقارة السمراء.. وإفريقيا تمتلك فرصًا هائلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنفط والغاز وغيرها

• يجب تحديد خريطة استثمارية لإفريقيا وتبني سياسات جاذبة للقطاع الخاص وإنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار

• ضرورة الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية

أكد النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، أن العالم يشهد أزمات اقتصادية وتغييرات جيوسياسية غير مسبوقة، قد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية وتعيد تشكيل النظام الدولي وتودي إلي الانتقال من العالمية إلي الإقليمية والوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة رفيعة المستوى حول زيادة التعاون بين القطاع الخاص الإفريقي والأمريكي من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة في إفريقيا علي هامش قمة ومنتدي الأعمال بين قادة الولايات المتحدة وإفريقيا بواشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على النهوض بالقارة الإفريقية من خلال خلق العديد من المشروعات التنموية كمشروع إقامة طريق من القاهرة إلي جنوب إفريقيا وإقامة على جانب هذا الطريق العديد من المشروعات اللوجيستية والمجمعات الصناعية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يؤمن بوضع رؤى محددة في تحقيق التنمية، وهو ما فعله خلال السنوات الأخيرة في خلق نهضة لم تحدث من قبل في ظل ظروف عالمية صعبة.

وقال أبوالعينين: "لقد كانت إفريقيا من أكثر القارات التى عانت من الأزمات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة عبء المديونية وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات التغير المناخي"، ووصف أبوالعينين إفريقيا بأنها قارة المستقبل من خلال إمكانية أن تكون سلة غذاء العالم والوطن الجديد للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التنافس على إفريقيا على أشده بين كافة القوى الدولية وهذا التنافس لا يجب أن يكون مباراة صفرية، فمكاسب طرف ليست على حساب طرف لأن إفريقيا اليوم ليست إفريقيا الأمس.

وطالب وكيل مجلس النواب المصري، بضرورة تحديد خريطة استثمارية واحدة لإفريقيا وتبني سياسات جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وإنشاء وكالة إفريقية لتشجيع الاستثمار منوها أنه في مصر الآن يستطيع كل مستثمر الحصول علي الرخصة الذهبية.

وأكد الرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، أن إفريقيا تمتلك فرصا هائلة في العديد من القطاعات، سواء في الطاقة المتجددة أو مجال الهيدروجين الأخضر والنفط والغاز وغيرها.

وطالب أبوالعينين الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكوّن الإرادة السياسية القوية والرؤية الدائمة، وأن تفكر بشكل كبير وجيد لعلاقاتها مع إفريقيا وأن توفر الأدوات والموارد لبناء شراكة وصداقة حقيقية مع إفريقيا.

وأشار أبوالعينين أن ما نحتاجه من الولايات المتحدة الأمريكية هو تغيير التصورات حول إفريقيا وتسليط الضوء علي القارة كوجهة آمنة ومربحة وموثوقة للاستثمار، وأن تطلق حملات لمساعدة الشركات الأمريكية بما في ذلك الشركات الصغيرة لمعرفة الفرص والإمكانات الهائلة التي تمتلكها إفريقيا، وأن تقدم حوافز وضمانات تشجيع شراكتها على الاستثمار في إفريقيا وضرورة التفكير في عقد اتفاقية تجارة حرة أمريكية إفريقية.