البنك المركزى الأوروبى يرفع نسبة الفائدة 0.50%

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية 0.50%، واختار بذلك تشديدًا نقديًا أكثر اعتدالًا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم.

وفي قرار مماثل لقراري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، رفعت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً نسب الفائدة الرئيسية الثلاث إلى نطاق يراوح بين 2 و2,75 بالمئة.

وأورد البنك في بيان أنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقا لفرانس برس.

- خفض توقعات النمو لـ0,5 %

في نفس البيان، قال البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0,9 إلى 0,5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1,9 بالمئة في عام 2024 و1,8 بالمئة في عام 2025.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6,3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4 بالمئة في عام 2024 و2,3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.

ويأتي القرار الأوروبي، غداة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس فيما يعد أول تخفيف لنسبة رفع الفائدة منذ مارس الماضي، وبذلك يصل معدل الفائدة الأمريكية إلى ما بين 4.25% و 4.50%.

وتراجعت وتيرة التضخم الأمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلة 7.1%، مقارنة بنحو 7.7% في أكتوبر.

وفي أعقاب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، قررت 4 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة وهى «مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي ومصرف البحرين المركزي».