الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك المركزى الأوروبى يرفع نسبة الفائدة 0.50%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية 0.50%، واختار بذلك تشديدًا نقديًا أكثر اعتدالًا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم.

وفي قرار مماثل لقراري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، رفعت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً نسب الفائدة الرئيسية الثلاث إلى نطاق يراوح بين 2 و2,75 بالمئة. 

وأورد البنك في بيان أنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقا لفرانس برس.

- خفض توقعات النمو لـ0,5 %

في نفس البيان، قال البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0,9 إلى 0,5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1,9 بالمئة في عام 2024 و1,8 بالمئة في عام 2025. 

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6,3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4 بالمئة في عام 2024 و2,3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.

ويأتي القرار الأوروبي، غداة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس فيما يعد أول تخفيف لنسبة رفع الفائدة منذ مارس الماضي، وبذلك يصل معدل الفائدة الأمريكية إلى ما بين 4.25% و 4.50%.

وتراجعت وتيرة التضخم الأمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلة 7.1%، مقارنة بنحو 7.7% في أكتوبر.

وفي أعقاب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، قررت 4 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة وهى «مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي ومصرف البحرين المركزي».

البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة رفع توقعات خفض النمو 2023 نصف نقطة مئوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

حبس المتهم بطعن عامل فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالخليفة

تسليم 12 فرنا وماكينة خياطة للسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية فى أسيوط

حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى أسيوط

البورصة تربح 22.2 مليار جنيه فى أسبوع وصعود كبير لمؤشرات السوق

بشراكة صينية.. أمانة المجلس الوزارى العربى تنظم ورشة عمل حول الطاقة النظيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟