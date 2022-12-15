الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الحربية تحصل على شهادة الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان جودة التعليم

جريدة الدستور

فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة العملية التعليمية داخل المنشآت التعليمية العسكرية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى كافة المجالات المختلفة، نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد التابع لمجلس الوزراء إلى الكلية الحربية.

وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية بالكليات العسكرية لإعداد أجيال تتسلح بأحدث ما وصل إليه العلم بكافة المجالات، ما أسهم فى حصول الكلية الحربية على العديد من الشهادات فى مجالات الجودة الشاملة.

كما ألقت الدكتورة سناء راضى ممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلمة أكدت خلالها على التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة وكافة منشآتها التعليمية والذى توج بحصول الكلية الحربية على شهادة الاعتماد الأكاديمى بعد استيفائها جميع الشروط والمعايير الخاصة بتلك الشهادة.

وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية الحربية، وإهداء درع الكلية لممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

حضر مراسم الإحتفال اللواء أح رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع ، وعدد من قادة القوات المسلحة ، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية ، وعدد من المسئولين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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