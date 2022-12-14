مصرع وإصابة 3 بانقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

لقي طالب مصرعه وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالقرب من كمين قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالقرب من كمين قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتي إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي، فيما نقلت جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع، عبدالرحمن.أ.م 18 عامًا، طالب، تم إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، والمصابون هم "أحمد.م.ع" 15 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"زين العابدين.ع.ع" 16 سنة، مصابا باشتباه بعد الارتجاج.