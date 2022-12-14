ضمن «ابدأ».. إنشاء أول مصنع لـ«صمام أمان الغاز» فى مصر بـ7.6 مليون دولار

وقعت شركة "ابدأ" "ش. م. م"، التي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، تحت شعار "تطوير الصناعة المصرية"، عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon" العالمية- التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز- لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، الذي من المقرر افتتاحه خلال شهر أبريل 2023.

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من شركة "فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصادية لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.