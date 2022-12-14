الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضمن «ابدأ».. إنشاء أول مصنع لـ«صمام أمان الغاز» فى مصر بـ7.6 مليون دولار

جريدة الدستور

وقعت شركة "ابدأ" "ش. م. م"، التي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، تحت شعار "تطوير الصناعة المصرية"، عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon" العالمية- التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز- لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، الذي من المقرر افتتاحه خلال شهر أبريل 2023.

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من شركة "فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصادية لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

ضمن «ابدأ».. إنشاء أول مصنع لـ«صمام أمان الغاز» فى مصر بـ7.6 مليون دولار

ضبط عامل قتل شخصًا بسبب خلافات مالية فى قنا

حملة مكبرة للتفتيش على المخابز فى كفرالشيخ

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر في المرج

وزير التعليم العالي يناقش مع الوكالة الأمريكية للتنمية مبادرة المعلم المتميز

تقرير: إفريقيا يمكنه جمع 6 مليارات دولار سنويا من أسواق الكربون الطوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة