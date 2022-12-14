الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة فى حلقة استثنائية ببرنامجه «سهرانين».. الخميس والجمعة

دينا فؤاد وخالد سليم
دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة

تحل النجمة دينا فؤاد، والنجم خالد سليم، ضيفين على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON يومى الخميس والجمعة الساعة العاشرة مساءً، وذلك فى حلقة استثنائية مليئة بالغناء والاستعراضات لبعض الفوازير.

دينا فؤاد


ومن المقرر أن تتحدث وجه القمر دينا فؤاد فى البرنامج عن بداياتها مع النجم الكبير نور الشريف فى مسلسل الدالى، وكيف ساهم المسلسل فى جعلها نجمة من بداية عرض أولى حلقاته، كما تقدم بعض الاستعراضات ومنها فوازير "أم العريف" بأداء استحوذ على إعجاب أمير كرارة وخالد سليم، كما تتحدث دينا عن علاقتها بالنجم خالد سليم وتجربتهما معا فى جمال الحريم وكواليس هذا المسلسل المرعبة، وتكرار العمل سويا فى مسلسلهما "حكايات الماميز" الذى يتم تصويره الآن.

دينا فؤاد

 

وتجهز وجه القمر حاليا لمفاجأة كبيرة لجمهورها عبر مسلسها الجديد "حكايات الماميز" مع النجم خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وهو من الأعمال الاجتماعية المهمة التى تدور فى اطار الواقع المجتمعى، وما تعيشه الأسر المصرية، فى إطار درامى جذاب ومهم، وتراهن دينا فؤاد على دورها فى هذا العمل الذى سيعد نقلة حقيقية فى مشوارها الفنى. 
 

دينا فؤاد

وفى عام 2022 تألقت وجه القمر دينا فؤاد وحققت نجاحات على كل المستويات سواء الفنية أو غيرها، حيث كانت صاحبة اطلالات راقية وملكية فى أكثر من محفل فنى، حيث تألقت وجه القمر دينا فؤاد، بإطلالة ملكية راقية في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى وتم تكريمها على مسلسل الاختيار، كما تألقت فى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة فى حلقة استثنائية ببرنامجه «سهرانين».. الخميس والجمعة

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